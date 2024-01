Moto G24 e G04 ufficiali: novità e prezzi in Europa

La gamma G di Motorola si arricchisce con due nuovi modelli, entrambi ufficiali in Europa. Si tratta di Moto G24 e G04, due budget phone con connettività 4G dal look accattivante: ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi dispositivo della compagnia tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Motorola Moto G24 e G04: specifiche, prezzo e uscita dei nuovi smartphone medio gamma

Moto G24 – Crediti: Motorola

Dopo i modelli G14, G34, G54 e G84, ecco fare capolino due nuove aggiunte alla serie. Entrambi i dispositivi condividono lo stile della gamma, con un modulo fotografico rettangolare ed un ampio schermo con punch hole centrale. Il lettore d’impronte digitali è posizionato di lato mentre il display è un’unità LCD da 6,6″ con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz. I telefoni hanno in comune anche una batteria da 5.000 mAh ma le analogie finiscono qui. Moto G24 offre una doppia fotocamera con sensore da 50 MP ed un obiettivo macro, è mosso dal chipset Helio G85 e supporta la ricarica da 15W. Per i selfie è presente un’unità da 8 MP.

Moto G04 – Crediti: Motorola

Passando al piccolo Moto G04, in termini di specifiche abbiamo un cuore Unisoc T606, la ricarica da 10W, una singola fotocamera da 16 MP ed un modulo selfie da 5 MP. Di seguito trovate le schede tecniche complete mentre per quanto riguarda il prezzo Moto G24 viene proposto a 129€ (nei colori Matte Charcoal, Ice Green, Blueberry e Pink Lavender) mentre G04 parte da 119€ (nelle colorazioni Concord Black, Sea Green, Satin Blue e Sunrise Orange). I due telefono sono stati lanciati in Europa me nel momento in cui scriviamo non è dato di sapere se e quando arriveranno in Italia (quindi restiamo in attesa di novità).

Moto G24 – Scheda tecnica

Dimensioni di 163 x 75 x 7,99 mm per un peso di 180 grammi

Certificazione IP52

Lettore d’impronte digitali laterale

Display IPS LCD da 6,6″ HD+ (1.612 x 720 pixel) con densità di 269 PPI e refresh rate a 90 Hz

(1.612 x 720 pixel) con densità di 269 PPI e refresh rate a SoC MediaTek Helio G85 a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core 2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55

GPU ARM Mali-G52 MP2

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di ROM eMMC 5.1 espandibile via microSD

di ROM eMMC 5.1 espandibile via Batteria da 5.000 mAh con ricarica da 20W

con ricarica da Supporto dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo, ingresso mini-jack

Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8-2.4 con sensore secondario macro

f/1.8-2.4 con sensore secondario macro Selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 Software Android 14 tramite My UX

Moto G04 – Scheda tecnica

Dimensioni di 163,49 x 74,53 x 7,99 mm per un peso di 180 grammi

Certificazione IP52

Lettore d’impronte digitali laterale

Display IPS LCD da 6,6″ HD+ (1.612 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz

(1.612 x 720 pixel) con refresh rate a SoC Unisoc T606 a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core 2 x 1,6 GHz A75 + 6 x 1,6 GHz A55

GPU ARM Mali-G57 MP1

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64 GB di ROM eMMC 5.1 espandibile via microSD

di ROM eMMC 5.1 espandibile via Batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10W

con ricarica da Supporto single SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, USB-C, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo, ingresso mini-jack

Fotocamera da 16 MP

Selfie camera da 5 MP

Software Android 14 tramite My UX

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le