Microsoft presenta Copilot Pro: l’abbonamento consumer per l’AI in Office

Microsoft presenta oggi il nuovo Copilot Pro, un nuovo servizio in abbonamento che mette a disposizione degli utenti il meglio dell’intelligenza artificiale derivata dalla grande collaborazione con OpenAI. Grazie a questa nuova sottoscrizione gli utenti consumer potranno finalmente sfruttare l’AI anche nel pacchetto Office ed usufruire di tutte le novità con accesso prioritario.

Microsoft Copilot Pro: 22€ al mese per il meglio dell’intelligenza artificiale

Microsoft Copilot Pro offre un’esperienza premium grazie all’accesso prioritario a GPT-4 e GPT-4 Turbo (anche durante le ore di punta) con prestazioni che accelerano la generazioni di risposte, contenuti ed immagini. Con questo abbonamento, inoltre, è possibile utilizzare in app come Word, Excel, Outlook, PowerPoint e OneNote per creare, modificare e comunicare più velocemente.

Copilot Pro, inoltre, consente di creare immagini basate sull’intelligenza artificiale con DALL-E 3 in formato orizzontale ancora più velocemente con 100 incrementi al giorno direttamente nell’app Designer. Il prezzo è di 22€ al mese e l’abbonamento può essere sottoscritto liberamente da tutti gli utenti anche in Italia.

Per tutte le informazioni e i dettagli, vi consigliamo di visitare la pagina di riepilogo direttamente sul sito ufficiale del servizio Microsoft.

