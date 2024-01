Microsoft Copilot: le nuove personalità dell’AI adesso in rollout

Annunciate in occasione del lancio di Copilot Pro, Microsoft ha iniziato in questi giorni il rollout delle nuove personalità che potranno essere sfruttate all’interno del chat con intelligenza artificiale. Un po’ come accade per i servizi di terze parti che mettono a disposizione dei bot programmati per conoscere alla perfezione un determinato argomento, anche Microsoft ha voluto proporre in Copilot delle personalità che possano aiutare gli utenti in modo più specifico.

Microsoft Copilot diventa un design, un assistente per cucina e vacanze e un personal trainer

Crediti: WindowsBlogItalia

Microsoft Copilot mette a disposizione un GPT Designer specializzato in creazione di immagini, un Vacation Planner in grado di farvi scoprire nuovi posti da visitare, pianificare e prenotare viaggi, un Cooking assistant per trovare nuove ricette da cucinare ed un Fitness Trainer per ottenere consigli specifici sull’attività fisica.

Questa nuova funzionalità è attualmente in fase di rollout e disponibile unicamente per un gruppo molto ristretto di utenti. Il servizio, tuttavia, si allargherà man mano a tutti concedendo la possibilità di utilizzare le personalità attraverso Microsoft Copilot.

