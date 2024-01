Microsoft contro Apple: i cambiamenti ad App Store vanno nella direzione sbagliata

I cambiamenti proposti da Apple per adeguarsi alle nuove normative previste dall’Unione Europea con l’entrata in vigore del Digital Markets Act sembra non aver per niente trovato il favore del pubblico. Le grandi aziende tech come Spotify, Epic e Mozilla, si sono schierate apertamente contro quella che è stata giudicata “una farsa“, con politiche che danneggiano ulteriormente gli sviluppatori che vogliono abbandonare l’App Store. Nelle ultime ore, però si aggiunta un’altra figura illustre alla lista degli scontenti: Microsoft.

Anche Microsoft si aggiunge alla lista degli scontenti

Per Microsoft, infatti, l’arrivo dei marketplace di terze parti su iOS avrebbe dovuto significare la nascita di uno store ufficiale Xbox, ma a quanto pare anche a Redmond sono rimasti parecchio scottati dalle proposte di Apple. Il presidente di Xbox, Sarah Bond, infatti ha scelto i social per esprimere tutto il suo disappunto.

“Crediamo che le conversazioni costruttive guidino il cambiamento e il progresso verso piattaforme aperte e una maggiore concorrenza. La nuova politica di Apple è un passo nella direzione sbagliata. Ci auguriamo che ascoltino il feedback sul piano proposto e lavorino per un futuro più inclusivo per tutti” ha dichiarato Sarah Bond di Microsoft su Twitter/X.

Non ci resta che attendere, quindi, che l’Unione Europea si pronunci sui cambiamenti proposti da Apple per adeguarsi al DMA.

