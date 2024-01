Meizu 21 arriverà anche in versione Pro: cosa sappiamo finora

Lo scorso ottobre Qualcomm ha presentato il suo ultimo chipset di punta: il debutto è avvenuto in anticipo rispetto al solito e lo stesso è stato per il lancio dei flagship dei principali brand cinesi. Tra questi troviamo Meizu, con la sua ultima fatica; tuttavia il produttore ha presentato solo un modello, lasciando intendere che questa generazione non avrebbe avuto una variante Pro. Tuttavia secondo le ultime indiscrezioni sembra che Meizu 21 Pro sia in dirittura d’arrivo e dovrebbe fare capolino presto.

Meizu 21 Pro in arrivo: spunta la prima certificazione dedicata al top di gamma

Il debutto di Meizu 21 Pro dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2024: inizialmente il dispositivo è stato avvistato nel database dell’ente cinese MIIT con la sigla M481Q e M481S. L’identità dei due modelli non è certa ma secondo vari insider si tratterebbe proprio del flagship in versione Pro. Ora spunta una nuova certificazione, questa volta da parte dell’ente 3C: in questo caso si fa riferimento alla ricarica rapida da 80W ed è la prima volta che emerge un dettaglio sulle specifiche. Purtroppo non ci sono altre informazioni e non possiamo far altro che formulare delle ipotesi.

Seguendo la scia della precedente generazione Meizu 21 Pro dovrebbe avere un display più grande rispetto a quello del fratello minore (AMOLED da 6,55″). Probabilmente troveremo una soluzione da 6,81″ 2K a 120 Hz con tecnologia LTPO ed una luminosità maggiorata. Impossibile non aspettarsi un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni e – ovviamente – lo Snapdragon 8 Gen 3. Secondo dei leak precedenti dovremmo avere una batteria da 5.020 mAh; dalla certificazione 3C sappiamo della ricarica cablata da 80W mentre come il predecessore potremmo ritrovare quella wireless da 50W. Di seguito trovate la scheda tecnica di Meizu 21, lanciato lo scorso novembre.

Meizu 21 – Scheda tecnica

dimensioni di 156,7 x 75,3 x 7,9 mm per un peso di 198 grammi

certificazione IP54

display Samsung AMOLED da 6,55″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità di picco fino a 1.800 nit

da (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a , PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità di picco fino a 1.800 nit Lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni sotto lo schermo

sotto lo schermo Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 4.800 mAh con ricarica da 80W

con ricarica da fotocamera da 200 + 13 + 5 MP (f/1.7-2.4-2.4) con Samsung ISOCELL HP3, OIS, ultra-grandangolare (122°, macro da 2,5 cm), profondità di campo

(f/1.7-2.4-2.4) con Samsung ISOCELL HP3, OIS, ultra-grandangolare (122°, macro da 2,5 cm), profondità di campo selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS (L1 + L5), Speaker stereo, Type-C, NFC

Flyme 10.5 basato su Android 13

