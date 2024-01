IT-Alert, in arrivo nuovi test d’emergenza: dove e quando

Vi ricordate IT-Alert, il sistema di allerta nazionale creato dal governo italiano come parte del servizio pubblico per informare i cittadini di eventuali minacce incombenti? Ecco, a distanza di qualche settimana dalle ultime prove, l’ente incaricato ha annunciato una nuova fase di sperimentazione, il ché significa che stanno per partire nuovi test su scala nazionale.

Crediti: IT-Alert

Questa volta, i test di IT-Alert saranno incentrati su tre tipologie di minacce: collasso di grandi dighe, incidenti industriali e incidenti nucleari. Se i primissimi test erano infatti di natura generale, nella seconda e terza fase di sperimentazione si stanno concentrando su rischi specifici relativi a determinate aree geografiche.

I test verranno condotti dal 22 al 26 gennaio all’interno di 12 delle regioni italiane, ecco in quali zone e quando:

22 gennaio ore 12:00 Incidente nucleare Città metropolitana di Torino (Piemonte)

23 gennaio ore 14:30 Incidente rilevante in stabilimenti industriali TOSCOCHIMICA – Prato e Campi Bisenzio (Toscana)

24 gennaio ore 12:00 Incidente rilevante in stabilimenti industriali BUTANGAS – Montalto Uffugo, Luzzi, Rende e Rose (Calabria) GAROLLA S.R.L. – Napoli (Campania) SCAM S.P.A. – Modena (Emilia Romagna) FIAMMA 2000 S.P.A. – Serramanna e Villasor (Sardegna)

25 gennaio ore 12:00 Incidente rilevante in stabilimenti industriali ENI S.P.A. – Viggiano e Grumento Nova (Basilicata) RIR-GALA LOGISTICA S.R.L. – Visco, Aiello del Friuli, Palmanova e San Vito al Torre (Friuli-Venezia Giulia)

26 gennaio ore 12:00

Incidente rilevante in stabilimenti industriali GPL SODIFA S.R.L. – L’Aquila (Abruzzo)

Collasso grandi dighe Diga di Ancipa – Centuripe, Troina, Cesarò, San Teodoro, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catania, Motta, Paternò, Randazzo, Sant’Anastasia (Sicilia) Diga di Beauregard – Arvier, Valgrisenche e Villeneuve (Valle d’Aosta)



L’obiettivo dei test di IT-Alert è sia quello di sperimentare il programma d’emergenza nazionale su aree circoscritte che quello di far familiarizzare la popolazione con il servizio. Chi si troverà in queste zone in quelle specifiche date riceverà il seguente messaggio:

“TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST“

“TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST“

“TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente nucleare in un impianto sito in paese estero con potenziali ripercussioni nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente nucleare vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST“

Secondo la Direttiva redatta dal governo italiano e dagli enti preposti, se la fase di sperimentazione andrà come previsto, il servizio IT-Alert dovrebbe diventare ufficialmente operativo a partire dal 7 febbraio 2023.

