iQOO Z9 cambia look: ecco come potrebbe essere il nuovo medio gamma

Nelle scorse settimane il brand partner di vivo ha rimpolpato la sua gamma alta con una serie di dispositivi d’eccezione (la serie iQOO 12 e i flagship killer iQOO Neo 9 e 9 Pro) ma ora è tempo di pensare anche alla fascia media. iQOO Z9 sta arrivando e sarà in compagnia anche di un altro modello: ecco come cambierà il design secondo le ultime indiscrezioni trapelate in patria.

iQOO Z9 e Z9x: come potrebbe cambiare il design dei nuovi smartphone vivo

iQOO Z9 Series – Crediti: iQOO

Un noto insider cinese ha pubblicato su Weibo quello che dovrebbe essere il design della serie iQOO Z9. La gamma potrebbe essere composta da due telefoni e seguendo la scia della generazione precedente (Z8 e Z8x) potrebbe avere una versione standard e un modello Z9x. Ovviamente non è da escludere la presenza di una variante Pro, ma per maggiori certezze dobbiamo pazientare fino all’arrivo di altre novità. Per quanto riguarda il look della serie, le immagini mostrano una cover posteriore con una trama a linee orizzontali ed una dual camera con flash LED. Un dispositivo presenta i sensori quadrati mentre i moduli dell’altro sono circolari; in entrambi i casi abbiamo la dicitura OIS, che preannuncia la presenza della stabilizzazione ottica.

Purtroppo al momento non ci sono dettagli né sulla parte frontale né sulle specifiche della serie iQOO Z9. I precedenti modelli Z8 e Z8x sono equipaggiati con uno schermo LCD da 6,64″ a 120 Hz e montano il Dimensity 8200 e lo Snapdragon 6 Gen 1, con batterie da 5000 mAh e 6.000 mAh, ricarica da 120W e 44W, fotocamere da 64 MP ed 50 MP.

