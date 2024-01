Apple sta per lanciare l’iPad Air più grande di sempre: ecco le immagini render

È dallo scorso ottobre che si vocifera del debutto di un nuovo tablet extra-large targato Apple. Tuttavia non si tratterà di un modello top della gamma Pro, bensì del primo iPad Air con schermo da 12.9″. Le indiscrezioni si fanno più insistenti con delle immagini render dedicate ai bozzetti per la realizzazione del nuovo dispositivo. Ecco come dovrebbe essere, secondo quando trapelato nelle scorse ore.

iPad Air 12.9″ spunta nelle prime immagini render: questi gli schemi del nuovo tablet

Crediti: 91mobiles

Come anticipato poco sopra, al momento i render si limitano agli schermi che abbozzano il design del tablet. Si tratta di immagini basilari, ma più che sufficienti per farsi un’idea di quello che ci aspetta dal presunto iPad Air 12.9″. Il dispositivo in questione era già apparso ad ottobre scorso sotto forma di rumor; pare che Cupertino abbia in cantiere una versione rinnovata del modello Air, disponibile in due tagli (10.9″ e 12.9″) anziché uno soltanto. Attualmente solo la serie Pro offre un display di dimensioni simili, quindi si tratterebbe di una priva volta decisamente allettante (visto il prezzo della famiglia Air, più conveniente).

Crediti: 91mobiles

Non ci sono dettagli sulle varie specifiche ma tutti i leak sembrano puntare in direzione del chipset M2 di Apple. Ancora una volta dovremmo avere un pulsante Touch ID laterale e ci sarebbe spazio anche per una porta Type-C, in linea con le disposizioni europee per lo standard unico per il caricatore. Frontalmente ci sarebbe spazio per un ampio pannello Full Screen da 12.9″; in base alle immagini ci sarebbe una singola fotocamera posteriore, inserita in un modulo a capsula leggermente elevato rispetto alla scocca.

iPad Air – Crediti: Apple

Ovviamente tutte le indiscrezioni relative a iPad Air 12.9″ vanno prese con le dovute precauzioni, almeno fino all’arrivo di leak particolarmente affidabili o fino ad un a conferma ufficiale da parte di Apple.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le