I migliori aspirapolvere cinesi senza fili | Classifica Gennaio 2024

Nell’epoca in cui tutto è smart e wireless, anche gli elettrodomestici più basilari e più conosciuti si sono adattati alle ultime esigenze. Da qualche anno, infatti, in ogni casa possiamo trovare aspirapolvere senza fili, scope elettriche wireless, robot aspirapolvere e quant’altro. La nostra guida all’acquisto è strutturata per portarvi a capire quale aspirapolvere senza fili scegliere. Di seguito trovate i modelli più convenienti come rapporto qualità/prezzo.

Ultimo aggiornamento: Gennaio 2024

I migliori aspirapolvere cinesi senza fili

Crediti: Xiaomi

Proscenic P12

Potenza di aspirazione: 33.000 PA

33.000 PA Capacità serbatoio: 650 ml

650 ml Batteria: 7 celle da 2500 mAh

7 celle da 2500 mAh Autonomia: circa 60 minuti

circa 60 minuti Display: presente, LED touch

presente, LED touch Funzioni speciali: spazzola antigroviglio con luce LED

spazzola antigroviglio con luce LED RECENSIONE

Prezzo

Jimmy JV85 Pro

Potenza di aspirazione: 25.000 PA

25.000 PA Capacità serbatoio: 600 ml

600 ml Batteria: 8 celle da 2.500 mAh

8 celle da 2.500 mAh Autonomia: 70 minuti

70 minuti Display: presente, LED

presente, LED Funzioni speciali: tubo flessibile

tubo flessibile RECENSIONE

Prezzo

Ultenic U10 Pro

Potenza di aspirazione: 30.000 PA

30.000 PA Capacità serbatoio: 600 ml

600 ml Batteria: /

/ Autonomia: 35 minuti

35 minuti Display: presente, LCD

presente, LCD Funzioni speciali: spazzola antigroviglio con luce LED e girevole a 180°

Prezzo

Tineco PWRHERO11 SNAP

Potenza di aspirazione: 20.000 PA

20.000 PA Capacità serbatoio: 600 ml

600 ml Batteria: 2.500 mAh

2.500 mAh Autonomia: 40 minuti

40 minuti Display: presente, LCD

presente, LCD Funzioni speciali: spazzola con luci LED

spazzola con luci LED RECENSIONE

Prezzo

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus 2023

Potenza di aspirazione: 26.000 PA

26.000 PA Capacità serbatoio: 600 ml

600 ml Batteria: 2.500 mAh

2.500 mAh Autonomia: 60 minuti

60 minuti Display: presente, LED

presente, LED Funzioni speciali: spazzola anti-groviglio

Prezzo

