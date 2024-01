Huawei Pocket S2: un leak svela la possibile data di presentazione

Aggiornamento 29/01: un nuovo leak conferma i dettagli precedentemente emersi in rete per la data di presentazione del nuovo Huawei Pocket S2. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Di recente sono emerse varie indiscrezioni (compresi i dettagli sul design) di Huawei Pocket S2, il nuovo pieghevole a conchiglia economico del colosso tech cinese. Il lancio era previsto per il mese di dicembre ma ora arrivano brutte notizie: secondo un insider la presentazione sarebbe stata rimandata e svela anche quando dovrebbe fare capolino il nuovo dispositivo.

Un leak svela il periodo d’uscita del nuovo pieghevole Huawei Pocket S2: quando arriverà

Il debutto di Huawei Pocket S2 era previsto insieme alla serie Nova 12, quest’ultima in arrivo in Cina nel corso del mese di dicembre (manca ancora una data). Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni il pieghevole sarà posticipato: il periodo d’uscita è slittato a febbraio 2024, precisamente dopo il periodo del Capodanno Cinese (il prossimo anno cade il 10 febbraio). Al momento non è chiaro se anche la famiglia Nova 12 vedrà la luce direttamente il prossimo anno oppure se ci sarà un evento a dicembre.

Il leak è corroborato anche da nuove informazioni emerse in rete negli ultimi giorni: secondo diversi insider su Weibo, infatti, il nuovo smartphone con il nome in codice LEM verrà presentato presentato dopo lo “Spring Festival“, quindi al termine delle festività relative al capodanno cinese verso la fine del mese di febbraio 2024. La presentazione dovrebbe avvenire con una evento dedicato alla stampa per celebrare proprio l’inizio del nuovo anno.

Per quanto riguarda i vari dettagli di Huawei Pocket S2, per ora ci sono poche informazioni. Un leaker ci ha permesso di dare uno sguardo al possibile design, mentre in termini di specifiche ci sarebbe un chipset inedito Kirin serie 8, con tanto di modem 5G integrato. Il SoC potrebbe essere lo stesso Kirin 830 che dovrebbe arrivare con la gamma Nova 12. Per il look, il nuovo pieghevole a conchiglia di Huawei avrebbe un doppio anello posteriore: in uno troverebbe spazio il comparto fotografico mentre nell’altro ci sarebbe il Second Display esterno. Insomma, uno stile molto vicino a quello dell’attuale Pocket S.

