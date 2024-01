Huawei Pocket S2: svelato il design del flip phone, avrà un Kirin top

Aggiornamento 10/01: compare in rete una presunta immagine legata a Huawei Pocket S2, la trovate nell’articolo.

Adesso che la divisione semiconduttori HiSilicon è ufficialmente ripartita, Huawei Pocket S2 sarà l’ennesimo smartphone della compagnia a montare una soluzione proprietaria Kirin. A causa del ban statunitense, per anni Huawei si è trovata costretta a ripiegare sui System-on-a-Chip prodotti da Qualcomm e MediaTek. Negli ultimi mesi, grazie ai progressi compiuti al fianco del chipmaker cinese SMIC, Huawei è riuscita a produrre il Kirin 9000S e a dare via a un nuovo corso di SoC proprietari.

Il ritorno dei Kirin proseguirà anche nei pieghevoli, con il prossimo Huawei Pocket S2

L’impressione è che, allo stato attuale, Huawei non abbia più bisogno dei prodotti di terze parti, il ché ha posto dubbi sull’impatto economico di un’azienda come Qualcomm. In queste ultime settimane, Huawei Mate 60 e Mate X5 sono stati i primi a tornare sugli scaffali con soluzioni Kirin, e a distanza di un anno Huawei Pocket S2 dovrebbe essere il secondo pieghevole a fare altrettanto.

Secondo il leaker Teme, il flip phone dovrebbe reiterare quanto visto con il suo predecessore, mantenendo il suo look tipico composto da un posteriore con due cerchi, uno per contenere non una doppia ma una tripla fotocamera e uno per il second display esterno. Rispetto al modello precedente, le immagini del case svelerebbero una maggiore grandezza di questi cerchi, facendo quindi presupporre un display esterno più grande così come il modulo fotografico.

La principale novità sarebbe dentro. Inizialmente si vociferava della presenza di un Kirin serie 8 con supporto 5G, forse lo stesso Kirin 8000 presente nella serie Nova 12. Più recentemente, invece, si è fatta strada l’ipotesi del più avanzato Kirin 9000S che montano Mate 60 e Mate X5, il ché lo porrebbe nella fascia più alta del catalogo dell’azienda, anche se la vera novità dovrebbe arrivare con la serie Huawei P70, cioè il Kirin 9010.

