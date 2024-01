Nuovi problemi per gli smartphone Pixel: colpa di Google Play System?

Gli smartphone Pixel, dopo i problemi avuti nel mese di ottobre con l’iniziale lancio di Android 14, si trovano nuovamente nella condizione di non poter accedere ai dati salvati sulla memoria a causa di un aggiornamento. Sono tante, infatti, le segnalazioni che nelle ultime ore lamentano l’impossibilità di utilizzare normalmente Pixel 8, Pixel 7 e Pixel 6.

Impossibile accedere ai dati salvati su Google Pixel? La colpa è di un aggiornamento

Crediti: 9to5Google

Con l’aggiornamento di Gennaio 2024 del Google Play System sembra essersi riproposto il bug che impedisce alle applicazioni installate sugli smartphone Pixel di aver accesso ai dati salvati sulla memora interna. Questo si traduce nell’impossibilità di riprodurre musica e video scaricati, scattare nuove fotografie oppure consultare i documenti presenti sul dispositivo.

Per fortuna, l’aggiornamento è ancora in fase di rollout e la grande maggioranza dei Pixel non lo ha ancora ricevuto, quindi per il momento il problema sembra essere relegato soltanto a chi ha avuto la sfortuna di effettuare per primo l’update. Google, tuttavia, ha annunciato di essere a conoscenza del problema e di star lavorando ad una soluzione.

