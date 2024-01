Scrivere con Gboard sarà ancora più immediato grazie a questa funzione

Stando alle ultime indiscrezioni emerse online, Google starebbe lavorando ad una nuova funzionalità della tastiera Gboard che permetterebbe di sfruttare in modo molto più veloce la scrittura con la voce. La novità, infatti, sembrerebbe essere rappresentata da una modalità di ascolto che si attiva non appena viene richiamata la tastiera per scrivere.

Scrittura con la voce senza interruzioni in arrivo sulla tastiera Gboard

Crediti: 9to5Google

Analizzando il file APK della versione 13.8 Beta di Gboard, gli esperti di 9to5Google hanno trovato chiari riferimenti ad una nuova funzionalità in arrivo sulla tastiera di Google. Descritta come “Seamless voice typing“, questa funzione avvierà la scrittura con la voce automaticamente quando viene mostrata la tastiera.

In questo modo sarà subito possibile iniziare a parlare e la tastiera digiterà il testo per noi, senza mai dover premer alcun tasto per attivare la funzione. Attualmente, infatti, per abilitare la scrittura con la voce è necessario un tap sull’icona del microfono, ma con la nuova funzionalità questo passaggio potrà essere evitato.

Ovviamente sembra trattarsi di una modalità opzionale che può essere attivata e disattivata a proprio piacimento attraverso le “impostazioni voce” dell’app. Non sappiamo, tuttavia, quando questa nuova funzione sarà disponibile per tutti.

