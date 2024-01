Gioca e lavora ovunque con il monitor portatile BlitzWolf: 13.3″ e USB-C, ora a metà prezzo

Il brand BlitzWolf è particolarmente attento quando si parla di dispositivi tech votati alla produttività. Tra quelli più interessanti troviamo BlitzWolf BW-PCM2L, un monitor portatile che può essere collegato a smartphone, tablet e console da gioco ovunque vi troviate: l’ideale per sessioni di gaming o per lavorare anche nei luoghi meno convenzionali, ora è disponibile in offerta con codice sconto ad un prezzo super!

Codice sconto BlitzWolf BW-PCM2L: il monitor portatile per smartphone, tablet e console

BlitzWolf BW-PCM2L è un monitor da 13,3″ IPS con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) che offre la possibilità di essere portato sempre con sé, grazie alla dimensione contenuta e il peso di soli 650 grammi. Il dispositivo può essere collegato a smartphone e tablet tramite il connettore USB-C (con ricarica inversa), oppure ai dispositivi più tradizionali come set-top-box o console da gioco tramite connessione HDMI. Inoltre può essere utilizzato anche per estendere la capacità dei computer portatili. Per esempio, è possibile collegare il monitor ad un laptop in mobilità per avere a disposizione un maggiore spazio di lavoro, proprio come fossimo ancora in ufficio.

Il monitor portatile BlitzWolf BW-PCM2L è in offerta lampo su Banggood e c’è anche un codice sconto da riscattare: in questo modo scende a soli 111€, praticamente quasi metà prezzo. Inoltre non manca la spedizione dall’Europa, in modo da ricevere il vostro acquisto con la massima celerità. Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

