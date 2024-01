Ecco come Apple intende evitare il ban di Watch Series 9 e Watch Ultra 2

Dopo aver perso la causa per i brevetti di Masimo, Apple è tornata al lavoro sul design di Watch Series 9 e Watch Ultra 2 per studiare in modo di evitare il ban sul mercato ed un conseguente danno economico non da poco. In questi giorni, la compagnia di Cupertino ha inviato alla ITC una proposta di modifiche al dispositivo che dovrà essere vagliata ed approvata per scongiurare l’ipotesi di un nuovo stop alle vendite.

Apple dice addio al sensore per l’ossigeno nel sangue: l’obiettivo è salvare Watch 9 e Ultra 2

Crediti: Apple

Negli Stati Uniti, Apple potrà continuare a vendere Watch 9 e Watch Ultra 2 soltanto se privi di qualsiasi funzione riconducibile al saturimetro (il motivo del contendere tra Masimo e la compagnia della mela). Per questo motivo, almeno in madre patria, gli Apple Watch potrebbero dover dire addio al sensore per la misurazione dell’ossigeno nel sangue per continuare ad essere venduti.

Apple ha inviato la proposta di modifica alla ITC che nelle prossime settimane dovrà decidere se approvare o meno la risoluzione trovata, così come si attende ancora il risultato dell’appello alla corte statunitense. Una situazione particolarmente spinosa che potrebbe evolversi da un momento all’altro con la decisione dei giudici.

