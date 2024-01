Apple Vision Pro: il primo aggiornamento di visionOS è già arrivato

Nonostante il lancio di Vision Pro sia distante ancora diversi giorni, Apple sembra non essere intenzionata a lasciare nulla al caso. In queste ore, infatti, la compagnia guidata da Tim Cook ha pubblicato anche il primo aggiornamento software per il sistema operativo del nuovo visore per la realtà mista, visionOS.

visionOS si aggiorna alla versione 1.0.1: Apple Vision Pro è pronto per il lancio

Crediti: Apple

In queste ore è apparso sui server di Apple il nuovo aggiornamento per visionOS 1.0.1, con il numero di build 21N311. Si tratta di un aggiornamento OTA che sarà necessario installare sul Vision Pro che quando uscirà dalla confezione di vendita sarà dotato molto probabilmente ancora della versione 1.0. Purtroppo non si conoscono le novità e il changelog ufficiale ed è probabile che bisognerà aspettare il lancio ufficiale del prodotto per capire le modifiche apportate da questo aggiornamento.

In questi mesi abbiamo imparato a conoscere visionOS tramite l’emulatore dedicato allo sviluppo di nuove applicazioni per Vision Pro, ma ben presto gli utenti statunitensi potranno finalmente toccare con mano (virtuale) le novità proposte da questo sistema operativo.

