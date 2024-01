iPad Pro OLED: produzione partita, ma Apple teme di venderne meno

Aggiornamento 26/01: nuovi dettagli sullo stato della produzione di iPad Pro OLED, li trovate a fine articolo.

I rumor che continuano a susseguirsi da un anno a questa parte potrebbero finalmente materializzarsi nel corso del prossimo anno. Secondo nuove indiscrezioni, infatti, Apple sarebbe oramai pronta ad iniziare la produzione degli schermi OLED che andranno a caratterizzare i nuovi modelli di iPad Pro in arrivo nel 2024.

La produzione degli schermi OLED per iPad Pro potrebbe iniziare a febbraio 2024

Secondo quanto riportato dal magazine sud coreano Chosu Ilbo, la produzione di massa per i display OLED degli iPad Pro di nuova generazione potrebbe iniziare nel mese di febbraio 2024 nelle fabbriche specializzate di LG e Samsung, i due partner di Apple per la produzione di schermi di tutta la linea di prodotti della mela.

Nelle scorse settimane il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha suggerito che nel corso del prossimo anno potrebbero arrivare sul mercato i nuovi iPad Pro da 11″ e 13″ con display OLED, chip M3 ed una Magic Keyboard in alluminio. Con la produzione di massa nei primi mesi del 2024, è possibile che il lancio sul mercato possa avvenire già in primavera.

Non ci resta che attendere quindi l’arrivo del prossimo anno, per scoprire cosa effettivamente ha in serbo Apple per gli utenti appassionati di tecnologia.

Aggiornamento 16/01: LG inizia la produzione dei display OLED per iPad Pro

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato dalla nota testata coreana The Elec, LG avrebbe iniziato la produzione dei display OLED che andranno a caratterizzare la nuova generazione di iPad Pro di Apple. L’inizio della produzione dei nuovi dispositivi sembrerebbe essere prevista per il mese di marzo, con un lancio ipotizzato per aprile 2024.

Cala la produzione | Aggiornamento 26/01

Secondo quanto riportano i media asiatici, Apple avrebbe calato del 20/30% la produzione del suo primo iPad Pro con tecnologia OLED. La compagnia di Cupertino avrebbe richiesto ai suoi fornitori di ridurre la manifattura di componenti hardware necessari per il tablet. Rispetto ai 10 milioni di schermi OLED inizialmente messi in conto, la richiesta di Apple sarebbe scesa a 7/8 milioni: 3/4 milioni da parte di LG Display, 4 milioni da Samsung Display.

Samsung Display fornirebbe i pannelli da 11,1″, mentre LG Display quelli da 13″, pertanto sarebbe il modello con la diagonale maggiore quello più colpito dai tagli. Ovviamente il calo di ordini riguarderebbe anche altre componenti tecniche e aziende come TSMC, Novatek e Foxconn. Il mercato dei tablet non è andato alla grandissima nel 2023, e probabilmente questo ha spinto Apple a rivedere al ribasso le sue previsioni iniziali.

