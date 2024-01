Android Nearby Share diventa Quick Share: accordo ufficiale tra Google e Samsung

Aggiornamento 10/01: in occasione del CES 2024, Google ha annunciato un accordo ufficiale con Samsung per trasformare Nearby Share in Quick Share ed evitare confusione tra gli utenti. Trovate tutte le informazioni direttamente nell’articolo.

In queste ore sono emerse in rete alcune indiscrezioni che suggeriscono che Google stia lavorando ad un rebranding per la funzione Nearby Share di Android, che consente di condividere velocemente i file che i dispositivi circostanti come PC e altri smartphone. Un insider, infatti, ha pubblicato sui social le prime immagini che riportano un nome tutto nuovo per il servizio, che tuttavia potrebbe infastidire non poco Samsung.

Android Nearby Share si trasforma in Quick Share, proprio come la funzionalità di Samsung

Crediti: @Za_Raczke

Nearby Share di Android starebbe infatti per diventare Quick Share: proprio lo stesso nome utilizzato da Samsung sui suoi dispositivi per indicare la medisima funzionalità di condivisione dei file con gli altri dispositivi. L’aggiornamento di Nearby Share sarebbe addirittura già in fase di rollout, con le prime traccis scovate nella versione 23.50.13.

Il rebranding comprenderebbe soltanto un cambio di nome e logo, mentre le funzionalità e il design dell’interfaccia sembrerebbe essere rimasto invariato. Sarà interessante capire se questo cambiamento sia frutto di un accordo con Samsung per l’unificazione delle funzionalità oppure se si tratti di nuovo materiale da portare in un aula di tribunale.

Non ci resta che attendere maggiori informazioni da parte di Google che dovrà quantomeno motivare il rebranding oppure fornire una spiegazione ufficiale per il cambio di nome.

Aggiornamento 10/01 – Google e Samsung sono d’accordo: Nearby Share diventa Quick Share

Crediti: Google

Al CES 2024, Google ha annunciato una nuova partnership con Samsung che consentirà a Nearby Share di cambiare nome in Quick Share. La funzionalità manterrà tutte le caratteristiche intatte, permettendo di scambiare e trasferire rapidamente file, immagini e ogni tipo di contenuto multimediale tra i dispositivi compatibili.

La compagnia di Mountain View ha annunciato anche di essere in contatto con diversi produttori di PC, tra cui anche LG, per consentire la pre-installazione dei Quick Share sui dispositivi, in modo da consentire agli utenti di sfruttare il sistema nel modo più veloce e semplice possibile.

