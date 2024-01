Su Amazon Prime Video oggi arriva la pubblicità: ecco quanto costa rimuoverla

Amazon in queste ore ha annunciato un importante cambiamento che andrà ad influenzare la fruizione dei contenuti multimediali tramite la celebre piattaforma di streaming Prime Video. A partire dal mese di gennaio 2024, infatti, il servizio inizierà a mostrare delle pubblicità tra un filmato e l’altro, che potranno essere rimosse soltanto effettuando l’iscrizione ad un nuovo piano in abbonamento.

Amazon Prime Video: la pubblicità arriva ad inizio 2024

Ad inizio 2024 negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada, Amazon Prime Video vedrà l’introduzione di piccoli break pubblicitari che verranno mostrati tra un contenuto e l’altro. “Il nostro obiettivo è quello di avere significativamente meno pubblicità della TV tradizionale e degli altri servizi di TV in streaming“, ha dichiarato il colosso dell’e-commerce, che purtroppo non ha specificato se le pubblicità verranno mostrate anche durante la visione stessa di film e serie tv.

In Italia, Francia, Spagna e Messico le pubblicità arriveranno soltanto nel corso del prossimo anno, ma Amazon sembra aver già chiarito che nessun paese resterà fuori dalla nuova politica riguardante gli ADS sul servizio. Per eliminare la pubblicità sarà necessario effettuare l’upgrade del proprio abbonamento Prime Video, con una pagamento di 2.99$ al mese.

Al momento non conosciamo il prezzo italiano per il nuovo abbonamento, ma Amazon ha rassicurato tutti che le comunicazioni relative ai cambiamenti arriveranno con largo anticipo, fornendo agli utenti la possibilità di adeguarsi o meno per tempo.

Aggiornamento 29/01: la pubblicità è attiva su Amazon Prime Video negli Stati Uniti

Da oggi Amazon Prime Video mostrerà la pubblicità tra un contenuto e l’altro a tutti gli abbonati negli Stati Uniti, con la possibilità di effettuare un upgrade a pagamento per rimuoverla. Il nuovo piano senza ads costa 2.99$ al mese, che si vanno a sommare a quelli dell’abbonamento Amazon Prime che si paga per accedere al servizio.

La nuova politica pubblicitaria per il momento è presente solo oltre oceano, ma arriverà anche in Europa e in Italia nel corso del 2024.

