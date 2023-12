Samsung Galaxy M15 sarà il battery phone più aggiornato di tutti

Oltre alla serie Galaxy A, quella Galaxy M è stata ideata per chi è alla ricerca di prodotti economici, come nel caso del futuro Samsung Galaxy M15. Specialmente nei mercati emergenti, la serie M è particolarmente apprezzata perché comprende dispositivi low-cost ma con specifiche utili, specialmente quando si parla di autonomia.

Samsung Galaxy M15 in arrivo, ecco quali saranno le specifiche del battery phone

Crediti: Samsung

Secondo le previsioni, per Samsung Galaxy M15 verrà riadottata la stessa strategia del suo predecessore Galaxy M14, che debuttò come rebrand modificato di Galaxy A14. L’unica differenza sostanziale era la batteria, che aumentava da 5.000 mAh a 6.000 mAh, il ché dovrebbe nuovamente accadere fra A15 a M15, che dovrebbe quindi presentarsi come una sorta di rebrand di Samsung Galaxy A15 recentemente presentato.

Se l’unica differenza sarà effettivamente la capienza della batteria, questo significherebbe che sappiamo già quale sarà la scheda tecnica di Samsung Galaxy M15: display OLED da 6,5″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) a 90 Hz, microchip MediaTek Dimensity 6100+, memorie da 4/6/8 GB di RAM e 128/256 GB di ROM, batteria da 6.000 mAh con ricarica a 25W, tripla fotocamera da 50+5+2 MP e selfie camera da 13 MP. Sarà interessante l’aspetto software: avremo One UI 6.0 e Android 14, per uno smartphone sì economico ma che dovrebbe comunque ricevere 4 major update.

Considerato che Galaxy M14 arrivò due mesi dopo Galaxy A14, possiamo aspettarci che il debutto di Samsung Galaxy M15 avvenga attorno al mese di febbraio 2024.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le