Samsung Galaxy Book 4 in arrivo: immagini, specifiche e prezzi

Aggiornamento 14/12: un nuovo leak aggiunge anche i prezzi, li trovate nell’articolo.

Curiosi di scoprire quali novità avrà in serbo per voi la prossima serie di notebook Samsung Galaxy Book 4? Se sì, allora sarete contenti di sapere che WindowsReport ha recentemente pubblicato un corposo leak contenente immagini, specifiche e prezzi dei futuri PC portatili di Samsung, di cui adesso sappiamo molto in anticipo.

Samsung Galaxy Book non ha più segreti: un leak rivela tutto ciò che c’è da sapere

Secondo il report pubblicato in rete, la famiglia di laptop Samsung Galaxy sarà composta da ben cinque modelli, non soltanto Book 4 ma anche Book 4 Pro, Book 4 Ultra, Book 4 360 e Book 4 360 Pro. Parlando delle caratteristiche tecniche in comune, il leak menziona aspetti come schermi AMOLED, connettività Bluetooth 5.3 e configurazioni hardware basate su soluzioni Intel a partire da Core 5 (Galaxy Book 4) a Core 9 (Galaxy Book 4 Ultra). La differenza è anche lato GPU, dove Book 4 e Book 4 360 avrebbero GPU integrata Intel, Book 4 Pro e Book 4 360 Pro la GPU Intel Arc e infine Book 4 Ultra con una NVIDIA GeForce 4070.

Oltre a Windows 11 c’è poi il reparto I/O, dove tutti quanti i modelli sarebbero dotati di porta USB 3.2, due porte Thunderbolt 4, un ingresso HDMI, il lettore microSD e la combo ingresso mini-jack per cuffie e microfono. Le immagini ci confermano la struttura dei due modelli ibridi Book 4 360 e 360 Pro, entrambi dotati di supporto al pennino e con una cerniera girevole per usarli sia in modalità notebook che tablet e “a tenda”, oltre a uno schermo anti-riflesso utile all’aperto.

Samsung Galaxy Book 4 Display LED da 15,6″ Full HD CPU Intel Core 5 120U fino a 5,0 GHz GPU integrata Intel 8 GB di RAM LPDDR5 512 GB di SSD NVMe Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 ax 2×2

Samsung Galaxy Book 4 Pro Display touch AMOLED da 14″ WQXGA CPU Intel Core 7 155U fino a 4,8 GHz GPU Intel Arc 16 GB di RAM LPDDR5X 512 GB di SSD NVMe Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 ax 2×2

Samsung Galaxy Book 4 Ultra Display touch AMOLED da 16″ WQXGA CPU Intel Core 9 185H fino a 4,8 GHz GPU Intel Arc 16 GB di RAM LPDDR5X 512 GB di SSD NVMe Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 ax 2×2

Samsung Galaxy Book 4 360 Display touch AMOLED da 15,6″ Full HD CPU Intel Core 5 120U fino a 5,0 GHz GPU integrata Intel 8 GB di RAM LPDDR4X 256 GB di SSD NVMe Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E ax 2×2

Samsung Galaxy Book 4 360 Pro Display touch AMOLED da 16″ WQXGA CPU Intel Core 7 155U fino a 4,8 GHz GPU Intel Arc 16 GB di RAM LPDDR5X 1 TB di SSD NVMe Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E ax 2×2



La data di presentazione della serie Galaxy Book 4 è prevista per il 2 gennaio, ma sappiamo già quelli che saranno i prezzi di vendita, seppur soltanto per il mercato sud-coreano e per alcuni modelli. Samsung Galaxy Book 4 Pro partirebbe da 1,88 milioni di won (~1.326€), Galaxy Book 4 Pro 360 da 2,59 milioni di won (~1.827€) e infine Galaxy Book 4 Ultra da 3,36 milioni di won (~2.371€).

