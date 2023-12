Samsung Galaxy A55 tra immagini e specifiche: Onleaks svela i primi dettagli

Si torna a parlare dei prossimi mid-range Samsung in arrivo e anche questa volta abbiamo a che fare con un modello della generazione A. Si tratta di Samsung Galaxy A55, già protagonista di immagini render targate Onleaks ed una serie di indiscrezioni sulle specifiche: ecco cosa aspettarsi dal nuovo modello.

Samsung Galaxy A55 5G: cosa aspettarsi dal prossimo mid-range della gamma

Crediti: Onleaks

Il design di Samsung Galaxy A55 5G ricalca quanto visto con i vari modelli trapelati finora: il nuovo linguaggio stilistico della compagnia si rispecchia in tutti i dispositivi di nuova generazione. Abbiamo un look ormai collaudato, ispirato ai telefoni più recenti della serie S; tuttavia i bordi stondati cedono il posto ad un frame perimetrale dritto. I materiali dello smartphone si fanno più premium, come anticipato anche dalle indiscrezioni precedenti: sia A55 che A35 dovrebbero avere un frame in metallo anziché in plastico.

Crediti: Onleaks Crediti: Onleaks

Il telefono presenta un ampio schermo con punch hole centrale ed una tripla fotocamera principale affiancata dal flash LED. Le dimensioni sarebbero di 161,1 x 77,3/77,9 x 8,2 mm, con un display da 6,5″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Il cuore del terminale dovrebbe essere l’inedito Exynos 1480, dotato di una CPU octa-core fino a 2,75 GHz. Per la batteria dovremmo trovare un’unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 25W mentre il comparto fotografico farebbe affidamento su un sensore principale da 50 MP (con un ultra-wide da 12 MP ed un obiettivo macro da 5 MP). Frontalmente ci sarebbe una selfie camera da 32 MP.

Per quanto riguarda l’uscita di Samsung Galaxy A55 5G al momento non ci sono dettagli precisi; il lancio sarebbe previsto nel corso della prima metà del 2024, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Le altre novità in arrivo per Samsung

Oltre al Galaxy A55 sono in arrivo anche tanti altri modelli targati Samsung: ecco di quali dispositivi si tratta, insieme alle prime indiscrezioni.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le