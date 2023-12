La serie Redmi Note 13 Global sta arrivando: Xiaomi svela quando

Nelle scorse ore Xiaomi ha lanciato in India i due nuovi budget phone Redmi 13C 4G e 5G, entrambi caratterizzati da un prezzo super accessibile. Tuttavia la presentazione si è conclusa con un colpo di scena (prevedibile): la compagnia di Lei Jun ha rivelato che l’intero evento è stato girato con Redmi Note 13 Pro+ 5G e ha svelato il periodo d’uscita della gamma in versione Global.

Redmi Note 13, Note 13 Pro e Note 13 Pro+ 5G in versione Global: confermato il periodo d’uscita

Crediti: Xiaomi

La nuova serie di mid-range ha debuttato in Cina a fine settembre e comprende un trittico di dispositivi: Redmi Note 13, Note 13 Pro e Note 13 Pro+ e tutti i telefoni dovrebbero arrivare in versione Global (come avvenuto anche per la scorsa generazione, fatta eccezione per la Discovery Edition da 200W). Xiaomi ha annunciato che il debutto Global avverrà nel mese di gennaio 2024, ma il riferimento è per il mercato indiano. Tuttavia questo ci dà un indizio di quando potrebbero arrivare in Italia.

La gamma Redmi Note 12 è stata lanciata in India a inizio gennaio e per poi fare capolino in Europa e in Italia a marzo. Probabilmente Xiaomi riproporrà lo stesso scenario con la famiglia Redmi Note 13: i nuovi modelli potrebbero arrivare da noi verso marzo 2024. Comunque si tratta di un’ipotesi da prendere con cautela: restiamo in attesa di novità ufficiali e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

La serie Redmi Note 13 è già stata protagonista di varie certificazioni Global (e di benchmark) mentre il leak più recente ha addirittura svelato i possibili prezzi in Europa.

