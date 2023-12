OPPO Reno 11 Global sarà diverso dalla versione cinese (e meno potente)

Si torna a parlare della serie Reno in versione internazionale, questa volta con un mix di informazioni ufficiali e dettagli leak. OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro Global sono in dirittura d’arrivo a gennaio ed ora il sito ufficiale malese ci mostra il design ed anticipa vari dettagli delle specifiche: ecco cosa sappiamo sui nuovi mid-range.

OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro Global: quali saranno le differenze con i modelli cinesi?

Reno 11 – Crediti: OPPO

Dopo le prime certificazioni finalmente arrivano dettagli ufficiali: il sito di OPPO Malesia ha svelato vari dettagli sui prossimi dispositivi del brand come il design e il periodo d’uscita. I preordini di OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro Global si apriranno il prossimo 11 gennaio mentre il 13 del mese ci sarà un evento dedicato alla ColorOS 14: probabilmente i due smartphone saranno ufficializzati in uno di questi giorni. Per quanto riguarda le novità, OPPO Reno 11 in versione Global sarà diverso dalla variante cinese: il look riprende il modulo fotografico di forma ellittica ma ora abbiamo un singolo sensore principale nella parte superiore e poi altri due nella parte inferiore del modulo. Frontalmente avremo uno schermo con punch hole centrale e bordi curvi. I cambiamenti non dovrebbero riguardare solo il design ma anche il chipset: il Dimensity 8200 dovrebbe cedere il posto ad un più sobrio Dimensity 1080. Presenti sia un teleobiettivo da 32 MP che la ricarica da 67W, confermati dal sito ufficiale.

Reno 11 Pro – Crediti: OPPO

OPPO Reno 11 Pro Global presenta lo stesso stile del modello cinese: le specifiche non sono ancora certe e potremmo trovare o lo Snapdragon 8+ Gen 1 (come la versione China) oppure il Dimensity 8200 (il SoC di Reno 11 China). Anche in questo caso c’è un teleobiettivo da 32 MP ma la ricarica rapida sale a 80W. Resta da vedere quando arriveranno in altri paesi ma soprattutto se saranno disponibili anche in Europa e in Italia; l’attuale gamma Reno 10 ha debuttato nel nostro paese quest’estate, quindi ci sono buone possibilità.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le