OxygenOS 14 e Android 14: roadmap ufficiale, quali OnePlus si stanno aggiornando

Come previsto, dopo OPPO, vivo e iQOO anche OnePlus ha accolto a braccia aperte il rilascio da parte di Google di Android 14 e ha rilasciato il suo aggiornamento sotto forma di OxygenOS 14. La compagnia cinese conferma così la sua tradizione di essere fra le prime aziende ad aggiornare i suoi smartphone all’ultima versione di Android ancor prima della sua diffusione in pianta stabile, che come confermato al Google I/O 2023 arriverà nell’autunno 2023.

Ultimo aggiornamento: dicembre 2023

L’aggiornamento a OxygenOS 14 e Android 14 arriva sugli smartphone OnePlus

Se voleste conoscere tutte le novità della OxygenOS 14, potete scoprirle consultando l’articolo dedicato. Ecco la lista degli smartphone OnePlus aggiornati ad Android 14 e OxygenOS 14:

Modelli Beta Stabile Stabile (ColorOS) OnePlus 11 ✔️ ✔️ OnePlus 11R ✔️ ✔️ OnePlus 10 Pro ✔️ OnePlus 10T ✔️ ✔️ OnePlus 10R ✔️ OnePlus 9 ✔️ OnePlus 9 Pro ✔️ 27 dicembre OnePlus 9R ✔️ OnePlus 9RT ✔️ 27 dicembre OnePlus 8T ✔️ OnePlus Ace 2 7 dicembre OnePlus Ace 2 Genshin Impact 7 dicembre OnePlus Ace 2 Pro 21 dicembre OnePlus Ace 2 Pro Genshin Impact 21 dicembre OnePlus Ace 2V 7 dicembre OnePlus Ace 28 dicembre OnePlus Ace Racing Edition 28 dicembre OnePlus Ace Pro 7 dicembre OnePlus Ace Pro Genshin Impact 7 dicembre OnePlus Nord 3 ✔️ OnePlus Nord 2T ✔️ OnePlus Nord CE 3 ✔️ OnePlus Nord CE 3 Lite ✔️ OnePlus Pad ✔️

Per quanto riguarda OnePlus 11, per il momento il programma OxygenOS 14 Open Beta non è disponibile in Europa, mentre nel caso di Android 14 Developer Preview parliamo di aggiornamenti destinati perlopiù a sviluppatori e utenti esperti, che sanno a cosa stanno andando incontro. Installare Android 14 Beta non significa soltanto formattare la memoria (pertanto il backup è consigliato) ma anche e soprattutto rischiare il brick se si sbaglia la procedura d’installazione e imbattersi in bug anche piuttosto invalidanti. Ecco quello segnalati dalla stessa OnePlus:

Malfunzionamenti della WLAN in determinati scenari

La connessione non funziona durante la trasmissione a uno schermo TV

Schermo rosso visualizzato quando si passa dalla modalità Ospite alla modalità Proprietario in determinati scenari

La connessione manuale non riesce dopo che il telefono è stato disconnesso dal tablet

Le chiamate WeChat potrebbero non squillare con gli auricolari Bluetooth

Schermo rosso che lampeggia durante la creazione di un nuovo calendario

Lo schermo si blocca quando si scatta una foto con la fotocamera anteriore in WhatsApp

Se voleste comunque procedere, potete scaricare la ROM:

Scarica Android 14 Beta per OnePlus 11 (EU)

Come installare Android 14 Beta

Copia il pacchetto di aggiornamento della ROM nella memoria del telefono.

Attiva le Opzioni Sviluppatore.

Va in “Impostazioni -> Informazioni sul dispositivo -> Aggiornamenti“

Clicca sul pulsante in alto a destra, seleziona “Installazione locale“

Seleziona il pacchetto di installazione

Fai partire la procedura d’installazione.

Al termine dell’aggiornamento, fare clic su “Riavvia“.

Come tornare ad Android 13 (Rollback)

Se da Android 14 Beta voleste tornare ad Android 13 Stabile, allora dovrete eseguire la procedura di rollback, che è identica a quella di installazione ma con il seguente pacchetto:

Scarica pacchetto rollback (EU)

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le