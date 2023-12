Nuovi dettagli su OnePlus Ace 3V: come sarà il nostro Nord 4

La casa di Pete Lau si prepara al lancio di un nuovo dispositivo di fascia alta della serie Ace, ma ci sono novità anche per la gamma media. Un insider cinese ha snocciolato quelle che dovrebbero essere le prime specifiche di OnePlus Ace 3V, dispositivo che – secondo quanto avvenuto anche in precedenza – dovrebbe fare capolino alle nostre latitudini come OnePlus Nord 4.

OnePlus Ace 3V dovrebbe essere il nostro Nord 4: ecco i dettagli sulle specifiche tecniche

Ace 2V – Crediti: OnePlus

Le indiscrezioni su OnePlus Ace 3V arrivano dal solito DigitalChatStation: l’insider non specifica mai il nome del dispositivo, ma i media cinesi e gli utenti nei commenti su Weibo puntano tutti in direzione del nuovo membro della gamma Ace. Ricordiamo che OnePlus Ace 3 debutterà a inizio gennaio in patria: si tratterà di un flagship killer equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 2. Questo sarà un’esclusiva cinese ma in realtà arriverà anche in versione Global come OnePlus 12R.

Tornando al prossimo OnePlus Ace 3V, ci sarebbe ancora una volta uno schermo AMOLED con risoluzione 1.5K, con tanto di lettore d’impronte digitali integrato sotto di esso. La vera novità sarà sotto la scocca: il dispositivo sarà mosso dallo Snapdragon 7 Gen 3, chipset a 4 nm con una frequenza massima di 2,63 GHz (lanciato a novembre). Si tratta di un cambio di rotta rispetto al precedente Ace 2V, mosso dal un SoC Dimensity. Inoltre ricordiamo che il già citato 2V è arrivato anche in Italia come Nord 3: di conseguenza Ace 3V dovrebbe fare capolino alle nostre latitudini come OnePlus Nord 4 (o forse Nord 5, vista la tetrafobia della cultura cinese, che vede il numero 4 di cattivo auspicio).

Per quanto riguarda l’uscita del nuovo smartphone di OnePlus, il precedente 2V è stato lanciato in Cina nel corso del mese di marzo; stando alle ultime novità il prossimo Ace 3V sarà presentato a febbraio o marzo 2024. Al momento mancano ancora dettagli ufficiali, quindi restiamo in attesa di novità.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le