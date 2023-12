OnePlus Ace 3 (12R): un operatore cinese svela tutto, anche i prezzi

Il nuovo flagship killer di OnePlus sta arrivando e questa volta non sarà limitato solo alla Cina e all’India. OnePlus Ace 3 arriverà in Europa come OnePlus 12R, come confermato dalla stessa compagnia, ed ora sappiamo tutto: China Telecom ha pubblicato immagini e specifiche, chiudendo il tutto perfino con i dettagli sul prezzo di vendita in patria.

OnePlus Ace 3: specifiche, immagini e prezzo da China Telecom

OnePlus Ace 3 – Crediti: China Telecom

Questa non è la prima volta che parliamo delle specifiche di OnePlus Ace 3: in realtà sono trapelati vari dettagli nel corso dei mesi, ma stavolta le “conferme” arrivano da un operatore telefonico (ossia China Telecom) e quindi possono essere prese per buone. Le immagini mostrano un dispositivo simile a OnePlus 12 e al precedente Ace 2 Pro, con un ampio modulo fotografico circolare, in questo caso con un doppio flash LED. Lo schermo è un’unità OLED BOE da 6,78″ 1.5K+ a 120 Hz, con bordi curvi; il corpo è circondato da un frame perimetrale in metallo e non manca il classico Alert Slider.

Il chipset a bordo dello smartphone è lo Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0. La batteria è un’unità da 5.500 mAh con ricarica da 100W ed è presente una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con un sensore IMX890 dotato di OIS e un ultra-wide. Il pacchetto comprende Android 14 (tramite ColorOS 14), un lettore d’impronte sotto lo schermo, doppi speaker stereo, un sensore IR, l’NFC e tutto il classico comparto per la connettività e la navigazione.

Crediti: OnePlus

China Telecom ha rivelato anche il prezzo in Cina di OnePlus Ace 3: si parte da 3.299 CNY (circa 419€ al cambio attuale) e sono presenti tre configurazioni differenti.

12/256 GB – 3.299 CNY (~ 419€ )

) 16/512 GB – 3.699 CNY (~ 470€ )

) 16 GB/1 TB – 3.999 CNY (~508€)

La casa cinese ha pubblicato anche il primo teaser ufficiale dedicato a OnePlus Ace 3, limitandosi ad annunciare che sarà lanciato a gennaio. Intanto sappiamo già che OnePlus 12 arriverà in versione Global il 23 gennaio e che sarà accompagnato dal modello 12R, variante internazionale del nuovo Ace 3.

