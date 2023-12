Nothing Phone (1) si aggiorna ad Android 14 e Nothing OS 2.5 Beta | Download

Aggiornamento 20/12: parte il rilascio Nothing OS 2.5 Beta, trovate i dettagli a fine articolo.

Come da calendario, il Google I/O 2023 ha dato via al rilascio delle prime ROM Android 14 Beta, e fra i primi smartphone a trarne beneficio c’è Nothing Phone (1). D’altronde parliamo di uno dei telefoni dal software meno personalizzato e quindi più incline ad adattarsi rapidamente agli aggiornamenti Android, grazie all’esperienza quasi stock della Nothing OS. Gli sviluppatori Nothing hanno quindi annunciato la disponibilità dell’aggiornamento: vediamo quali sono le novità e come scaricarlo e installarlo.

L’aggiornamento ad Android 14 Beta è già disponibile per Nothing Phone (1)

Premessa: Android 14 Beta non è un aggiornamento indicato per tutti, anzi. Essendo una ROM Beta, ne è consigliato l’utilizzo solamente se si sa cosa si sta facendo, visto che si può incappare in problemi più o meno invalidanti. Ecco quali sono i bug noti al momento:

Impossibile registrare le impronte digitali

Riconoscimento facciale non disponibile

Funzionalità Glyph non disponibili

Condivisione della batteria non disponibile

Modalità Ritratto e Slow-Motion non disponibile nell’app Fotocamera

App Nothing Weather e Nothing X non preinstallate

Connessione dello schermo al televisore non disponibile

Come potete capire, quindi, per il momento installare Android 14 Beta su Nothing Phone (1) significa invalidarne il normale utilizzo, ed è consigliato farlo solamente se si ha un altro smartphone da utilizzare come telefono quotidiano.

Roll-out di Nothing OS 2.5 Beta | Aggiornamento 20/12

Dopo quelli di Phone (2), anche i possessori di Nothing Phone (1) stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento Nothing OS 2.5 Beta basato su Android 14. Ecco il changelog completo:

Personalizzazione ✨ Riprogettata una pagina di personalizzazione congiunta della schermata Home e della schermata di blocco e migliorato il flusso di modifica dello sfondo per una visualizzazione più completa delle opzioni. 🌌 Nuovo effetto sfondo Atmosfera: trasforma la tua foto di sfondo in uno sfondo dinamico che dà movimento ai colori sulla schermata iniziale. Una transizione fluida tra la schermata di blocco e la schermata iniziale. 🎨 Introdotti sfondi a tinta unita per un aspetto della schermata Home più pulito. ⚪ Aggiunto un tema di colore monocromatico nella sezione dei colori di base.

Interfaccia Glyph 💫 Aggiunta una nuova animazione del glifo per quando viene utilizzato NFC. 🔄 Migliorata l’esperienza di Flip to Glyph.

Gesti 💡 Premi due volte il pulsante di accensione personalizzabile per accedere rapidamente alla funzione scelta. Vai su Impostazioni > Sistema > Gesti. 🤖 Altre opzioni di scelta rapida della schermata di blocco come: Non disturbare, Disattiva audio, scanner di codici QR, videocamera. 📸 Cattura rapidamente screenshot con un gesto di scorrimento con tre dita. ✏️ Nuovo editor e menu di screenshot, che consente funzionalità di modifica più avanzate ed eliminazioni rapide.

Altre migliorie 🌥️ Ottimizzata l’esperienza dell’app Meteo e migliorata la notifica degli avvisi meteo. ⬅️ Aggiornata la grafica della freccia del gesto indietro per essere più in linea con lo stile di Nothing. 🔔 È possibile impostare separatamente i volumi della suoneria e del suono delle notifiche, con un’interfaccia di controllo del volume aggiornata. ⚙️ Layout delle Impostazioni rapide aggiornato e supporto per mostrare più icone dei dispositivi. 📷 Migliorata la stabilità della fotocamera. 👾 Stabilità complessiva del sistema migliorata per un’esperienza più affidabile e fluida.

Nuovi widget 🚶 Widget Contapassi: monitora i tuoi passi quotidiani direttamente dalla schermata iniziale. Stabilisci obiettivi e monitora i tuoi progressi per rimanere motivato. 🎵 Widget Lettore multimediale: visualizza il brano attualmente in riproduzione. Controlla facilmente la tua musica mentre sei in movimento. ⏳ Widget Tempo sullo schermo: monitora e gestisci il tempo trascorso davanti allo schermo ogni giorno per mantenere uno stile di vita digitale sano. Note: per utilizzare questi nuovi widget, aggiorna l’app Nothing Launcher e Nothing Widgets alle ultime versioni disponibili sul Play Store.



Come installare Android 14 Beta

Vai al menu “Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni sul software” per confermare che il tuo sistema è stato aggiornato all’ultima versione (Nothing OS 2.0.5). In caso contrario, accedi a “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema” per controllare la presenza di aggiornamenti.

Scarica e installa questo file APK.

Vai nel menu Impostazioni>Sistema>Aggiorna alla versione Beta

Clicca su “Check for new version” ed esegui la procedura

Come tornare ad Android 13 (Rollback)

Qualora voleste tornare da Android 14 alla versione stabile di Android 13, potete eseguire la procedura di rollback (e conseguente formattazione della memoria):

Scarica il pacchetto Rollback

Vai nel menu Impostazioni>Sistema>Aggiorna alla versione Beta

Clicca su “Importa file” e seleziona il pacchetto

Se riscontrassi problemi nella procedura, potresti dover creare una cartella denominata “Documenti” all’interno della cartella principale della memoria interna

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le