Moto G24 Power e G34 svelati: eccoli nelle prime immagini leak

Dopo il lancio in Europa e in Italia dei modelli G54 e G84, Motorola si prepara a portare altre due aggiunte alle gamma. Secondo le ultime indiscrezioni si tratterà di Moto G24 Power e di Moto G34: un corposo leak svela il design con tante immagini e ci sono anche alcuni dettagli sulla fotocamera (per ora pochi).

Moto G24 Power e G34: ecco le immagini leak prima del debutto in Europa

Crediti: Mysmartprice

I due nuovi smartphone targati Motorola non fanno una piega rispetto al resto della serie G, continuando a proporre uno stile ormai abbastanza classico. Moto G24 Power presenta una doppia fotocamera inserita in un modulo rettangolare, affiancata dal flash LED. Frontalmente abbiamo uno schermo ampio, con un mento leggermente pronunciato ed un punch hole posizionato al centro della parte superiore del pannello. Non ci sono dettagli sulle specifiche: il telefono potrebbe ispirarsi a Moto G Power lanciato negli USA, ma quest’ultimo presenta un trittico di sensori.

Crediti: Mysmartprice

Passando a Moto G34, in questo caso abbiamo a che fare con un dispositivo caratterizzato da un design più squadrato. Inoltre sembra che avremo una back cover con trama in similpelle, oltre ad una versione con scocca lucida. Anche a questo giro abbiamo una dual camera in un modulo rettangolare, anche se con uno stile leggermente riverso rispetto a quello di G24 Power.

Le immagini trapelate mostrano le varie colorazioni disponibili; inoltre sembra che in entrambi i casi avremo una fotocamera principale da 50 MP. Purtroppo i dettagli terminano qui: non resta che attendere ulteriori indiscrezioni prima del debutto in Europa.

