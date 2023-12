Le migliori cuffie Bluetooth | Classifica Dicembre 2023

Con il passaggio al Bluetooth 5.2, ormai da qualche tempo, c’è stata una svolta nell’utilizzo di cuffie Bluetooth e, più in generale, di auricolari wire less. Contestualmente ha avuto ottimi risvolti la tecnologia TWS (True Wireless) che, se in un primo momento era appannaggio di prodotti più costosi, con il passare del tempo è stata offerta a prezzi sempre più bassi, fino a toccare anche 10€.

Allo stato attuale, infatti, grazie ad aziende come Xiaomi si è riusciti ad ottimizzare il rapporto qualità/prezzo. Proprio per questo – vista l’enorme mole di prodotti in vendita – è diventato sempre più difficile trovare le migliori cuffie Bluetooth e auricolari wireless. La guida all’acquisto in questione si pone proprio l’obiettivo di presentare una cernita tra le migliori cuffie wireless per diverse fasce di prezzo.

Le migliori cuffie Bluetooth e auricolari wireless | Dicembre 2023

La nostra guida all’acquisto sugli auricolari True Wire less è basata sui migliori prodotti testati in review dal nostro staff e che, al tempo stesso, trovano un riscontro tra le offerte quotidiane che vi presentiamo sul canale Telegram. In ogni caso quindi, si tratta delle migliori soluzioni per rapporto qualità prezzo.

I migliori auricolari TWS tra i 20€ e i 50€ (con ANC e senza)

Cominciamo la nostra panoramica dei migliori auricolari TWS partendo da quelli dal rapporto qualità/prezzo più conveniente: in questa fascia puntiamo ai prodotti medi, proposti a cifre abbordabili. Non sempre trova spazio l’ANC, a meno che non si tratti di cuffiette di fascia maggiore a prezzo scontato. Comunque in questa sezione trovate soluzioni perfette per non spendere troppo, ma comunque puntando a brand noti e prodotti performanti.

Per questo mese abbiamo scelto una serie di TWS dal prezzo accessibile, spaziando tra vari brand. Abbiamo gli auricolari realme Buds T100 e le Baseus Bowie MA10, queste ultime con impermeabilità IPX6, 4 microfoni e cancellazione del rumore ibrida.

Concludono questa nostra prima carrellata le TWS CMF Buds Pro, con cancellazione del rumore ANC, 39 ore di riproduzione e tecnologia ultra-bass.

I migliori auricolari TWS tra i 50€ e i 100€ (con ANC e senza)

La fascia superiore porta con sé varie migliorie sia per quanto riguarda lo stile che le funzionalità. La cancellazione attiva del rumore diventa praticamente un must have e troviamo un occhio più attendo all’eleganza: per alcuni brand è imprescindibile mentre altri preferiscono look più sportivi (ma non per questo meno belli!).

Tra le novità del mese troviamo le realme Buds Air 5 Pro, auricolari true wireless semi in-ear con cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB, effetto audio spaziale e fino a 40 ore di autonomia (utilizzando anche la custodia di ricarica).

A disposizione abbiamo anche le OPPO Enco X: si tratta di TWS dal look stiloso, cancellazione del rumore con intelligenza artificiale, certificazione IP54 e ben tre microfoni. Chiudono la nostra carrellata le Anker Soundcore Liberty 4, auricolari con ANC ibrido adattivo, 50 ore di autonomia e certificazione Hi-Res.

I migliori auricolari TWS sopra i 100€ (con ANC e senza)

Concludiamo la nostra panoramica dei migliori auricolari true wireless del mese con una serie di modelli top: il prezzo sale, ma ovviamente la qualità punta alle stelle. Le differenze si notano sia in termini di qualità audio che di cancellazione del rumore, il Bluetooth migliora così come il resto delle caratteristiche. Questa sezione è solo per chi punta in alto e non ha paura di spendere qualcosina in più (anche se comunque non mancano sconti ed occasioni).

Tra le soluzioni top segnaliamo le HUAWEI FreeClip, i primi auricolari true wireless open-ear del brand con design clip-on a forma di orecchino, riduzione dei rumori, certificazione IP54 e fino a 36 ore di autonomia (utilizzando anche la custodia di ricarica). Le OnePlus Buds Pro 2, invece, offrono la cancellazione adattiva del rumore, 39 ore di autonomia, e audio spaziale.

Chiudono la nostra carrellata le Xiaomi Buds 3T Pro: si tratta di TWS semi in-ear con cancellazione del rumore attiva (ANC) fino a 40 dB, resistenza ad acqua e polvere e ricarica wireless.

