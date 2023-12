Honor Magic 6 Lite ufficiale in Italia con Snapdragon 6 Gen 1, tanta batteria e 50€ di sconto

Come un fulmine a ciel sereno la compagnia cinese ha lanciato sul mercato il modello minore della sua nuova gamma di punta (di cui sappiamo ancora poco). Honor Magic 6 Lite è stato annunciato a sorpresa (anche in Italia) e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo mid-range.

Honor Magic 6 Lite: tutto quello che c’è da sapere

Design e display

Crediti: Honor

In termini di stile e design, il nuovo Honor Magic 6 Lite segue la scia del precedente modello: similmente a Magic 5 Lite abbiamo un modulo fotografico inserito in una cornice circolare sottile ed elegante. Inoltre non si tratta di un modello completamente inedito: il dispositivo è stato lanciato nei giorni scorsi in Europa come Honor X9b ed ora ha fatto capolino in Italia come parte della famiglia Magic; lo stesso è avvenuto con Magic 5 Lite, versione alternativa di Honor X9a. Dopo questa breve digressione, passiamo alle caratteristiche del dispositivo.

Crediti: Honor

Il telefono è dotato di un ampio schermo AMOLED da 6,78″ con risoluzione 1.5K+ (2.652 x 1200 pixel), profondità colore a 10 bit e refresh rate a 120 Hz. Il pannello è protetto da un nuovo sistema con tripla protezione: il rinforzo per display, telaio e scomparti interni è pensato per ammortizzare il dispositivo in caso di cadute accidentali. Il lettore d’impronte digitali è posizionato di lato; le dimensioni sono di 163,6 x 75,5 x 7,98 mm per un peso di circa 185 grammi.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Honor

Le specifiche tecniche di Honor Magic 6 Lite si basano sullo Snapdragon 6 Gen 1 di Qualcomm, chipset octa-core a 4 nm fino a 2,2 GHz di frequenza massima (4x A78 *2.2GHz + 4x A55 *1.8GHz, GPU Adreno A710), accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Grazie al supporto alla Virtual RAM è possibile beneficiare di altri 8 GB aggiuntivi (virtuali). Il tutto è alimentato da 5.300 mAh di batteria con ricarica rapida cablata da 35W.

Presenti all’appello il supporto Dual SIM 5G, il WiFi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS e l’NFC per i pagamenti. Il comparto fotografico offre un triplo modulo da 108 + 5 + 2 MP con apertura f/1.75-2.2-2.4, ultra-wide e obiettivo macro. Frontalmente, nel punch hole centrale, trova spazio una selfie camera da 16 MP (f/2.45). Infine, il software: il telefono è dotato della MagicOS 7.2, interfaccia proprietaria della casa cinese basata su Android 13.

Honor Magic 6 Lite – Prezzo e uscita in Italia

Il prezzo in Italia di Honor Magic 6 Lite non è stato ancora svelato: il dispositivo è stato lanciato a sorpresa sul sito ufficiale italiano ed è possibile registrarsi per l’acquisto. In questo caso, al momento del via alle vendite (il 27 novembre) si riceverà un coupon per risparmiare 50€ sull’acquisto del medio gamma. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

