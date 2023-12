ANBERNIC RG35XX è la retro console per nostalgici e costa solo 42€

In questo periodo fortemente caratterizzato dalla nostalgia, sono tante le proposte di retro console per permettere agli utenti di giocare ai propri titoli preferiti tra le vecchie glorie. Giochi ormai finiti nel dimenticatoio o capolavori senza tempo: i modi per rispolverare tanti di questi sono molteplici e comprendono anche le retro console. Con ANBERNIC RG35XX, l’azienda ha voluto picchiare forte sull’effetto nostalgia con un look decisamente “ispirato”: ecco le migliori occasioni del momento, in offerta lampo o con codice sconto!

ANBERNIC RG35XX è la retro console ispirata al Game Boy, in offerta con codice sconto

Il design di ANBERNIC RG35XX richiama quello dello storico Game Boy, la console portatile per eccellenza (ovviamente se siete tra gli utenti più grandicelli). La retro console è dotata di uno schermo IPS da 3,5″ di diagonale con risoluzione 640 x 480 pixel ed è mossa da un chipset Quad Core ATM7039S con ARM Cortex A9 (supportato da 256 GB di RAM e 64 GB di storage tramite micro SD) ed una GPU PowerVR SGX544MP.

Grazie all’uscita HDMI è possibile collegare un monitor o una TV e giocare ai propri titoli in tutta comodità. La portabilità è un pregio, ma utilizzare uno schermo di grandi dimensioni è sempre un piacere! La batteria è un’unità da 2.100 mAh, in grado di offrire fino a 5 ore di autonomia. Per concludere, segnaliamo che il dispositivo è decisamente compatto: le misure sono di appena 11,7 x 8,1 x 2,0 cm (per un peso di soli 165 grammi).

La retro console ANBERNIC RG35XX è disponibile all’acquisto su Geekbuying, in offerta con un codice sconto dedicato (e spedizione gratis): il prezzo è di soli 42€, decisamente abbordabile per un dispositivo di questo tipo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

