Haylou X1 2023 sono le TWS economiche e complete: BT 5.3 e driver da 12 mm, a soli 18€

Voglia di un paio di auricolari true wireless per i tuoi viaggi in treno, da maltrattare durante l’allenamento o semplicemente da sfruttare a più non posso senza troppi rimpianti? Allora le nuove Haylou X1 2023 sono le TWS più adatte: complete a tutto tondo, comode da indossare e super economiche, a soli 18€ in offerta lampo!

Haylou X1 2023 in offerta lampo o con codice sconto: ecco la migliore occasione del momento

Crediti: Haylou

Gli auricolari true wireless Haylou X1 2023 sono caratterizzati dalla classica eleganza del brand cinese: parliamo di una soluzione budget ma che non mette da parte lo stile, con un design essenziale e piacevole ed un indossabilità semi in-ear. Le TWS sono dotate di driver da 12 mm (con diaframma placcato in titanio), un chip Bluetooth 5.3 (per una connessione più stabile) e batteria da 35 mAh; la custodia di ricarica offre un’unità da 300 mAh. In termini di autonomia si parla di circa 5.5 ore di riproduzione continua che salgono a 24 ore sfruttando anche la custodia. La ricarica avviene tramite Type-C. Presente all’appello la tecnologia ENC, per la riduzione del rumore durante le chiamate, e la certificazione IPX4 (che le rende resistenti al contatto con pioggia e sudore).

Crediti: Haylou

Insomma, le TWS Haylou X1 2023 si presentano come una soluzione completa a tutto tondo, ad un prezzo super conveniente: solo 18€ grazie a questa offerta lampo targata Banggood. Se stai cercando un paio di auricolari true wireless da maltrattare a più non posso (da utilizzare durante l’allenamento, ad esempio) allora la soluzione perfetta è servita. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le