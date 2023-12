L’AI arriverà anche su Android Auto: ecco come sarà sfruttata

L’intelligenza artificiale sembra essere sempre più al centro dei piani delle grandi aziende tech, che continuano ad integrarla nei servizi e nelle app che utilizziamo ogni giorno. Google, per esempio, sta sperimentando l’introduzione dell’AI anche in Android Auto, per consentire agli utenti di ottenere maggiori informazioni in modo molto più semplice e diretto.

Android Auto fornirà dei riassunti dei messaggi realizzati dall’AI

Crediti: 9to5Google

Analizzando il file APK dell’ultima versione di Android Auto, gli esperti di 9to5Google sono riuscito a trovare nel codice sorgente riferimenti ad una nuova funzionalità che permetterà di sfruttare l’intelligenza artificiale anche sul sistema di infotainment progettato da Google. In particolar modo, l’assistente vocale che tutti abbiamo imparato a conoscere verrà dotato di nuove capacità legate proprio all’AI.

Google Assistant, a quanto pare, sarà in grado di utilizzare l’intelligenza artificiale per creare degli esaustivi riassunti dei messaggi ricevuti dall’utente, leggendoli di conseguenza ad alta voce per evitare la necessità di dover interagire con lo smartphone quando si guida.

“Assistant può ora riassumere i tuoi messaggi. Questi riassunti saranno generati dall’intelligenza artificiale, quindi potrebbero esserci errori. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento nelle impostazioni di Android Auto. Vuoi continuare e permettere all’assistente di riassumere le tue conversazioni impegnative?” è uno dei riferimenti all’AI trovati all’interno di Android Auto.

Al momento non sappiamo quando questa funzionalità possa essere rilasciata al grande pubblico, ma diventa ogni giorno più evidente che il 2024 potrebbe effettivamente diventare l’anno della consacrazione dell’intelligenza artificiale.

