WhatsApp si ispira a Telegram: i messaggi “pinnati” arrivano in Beta

Meta ha pubblicato un nuovo aggiornamento beta per la versione Android di WhatsApp che include una funzione tanto cara agli utenti di Telegram. In futuro, a quanto pare, anche sull'app di messaggistica istantanea più popolare d'Europa sarà possibile fissare in alto i messaggi, come avviene attualmente su tutte le versione di Telegram (sia PC che Web e Mobile).

Anche su WhatsApp si potranno fissare in cima i messaggi, come su Telegram

La versione 2.23.3.17 di WhatsApp Beta per Android introduce per la prima volta un nuovo avviso in chat: “Qualcuno in questa chat ha utilizzato i messaggi fissati. Aggiorna WhatsApp all'ultima versione per vedere ed utilizzare anche tu i messaggi fissati“. I pinned messages sono attualmente disponibili su Telegram e permettono di avere sempre in primo piano un determinato messaggio, funzione che sembra essere stata molto apprezzata da Meta che la ripropone in WhatsApp.

Grazie ai messaggi fissati, sarà possibile avere sempre a disposizione un determinato messaggio ancorato in cima alla chat. Questa funzione può tornare molto utile quando abbiamo bisogno di ricordare delle informazioni importanti, oppure aver sempre davanti agli occhi una informazione importante come un codice d'accesso o un PIN.

Questa funzione è molto utile anche nei gruppi, per ricordare a tutti i partecipanti una determinata informazione, un indirizzo oppure un'immagine da visualizzare al più presto. Attualmente la funzione non sembra essere implementata in modo completo, ma è probabile che nei prossimi giorni arrivi una nuova versione Beta con i messaggi fissati in piena forma.

Aggiornamento 04/10: riprende lo sviluppo della funzione

Crediti: WaBetaInfo

Dopo mesi e mesi di assenza dalla versioni di test, la funzionalità per fissare i messaggi in cima alle conversazioni riappare la beta 2.23.21.4 di WhatsApp per Android. Proprio come accade su Telegram, anche sulla più nota app di messaggistica istantanea sta per arrivare la possibilità di “pinnare” i messaggi più importanti per averli sempre sott'occhio.

Grazie a questa nuova funzione sarà possibile fissare in alto i messaggi per 24 ore, 7 giorni oppure 30 giorni, al termine dei quali il messaggio selezionato tornerà ad esistere solo nella cronologia della conversazione. Contestualmente, questa nuova beta aggiunge anche un nuovo design per il menu degli allegati.

La ripresa dello sviluppo di questa funzionalità lascia presagire un lancio ufficiale nelle prossime settimane, ma purtroppo con WhatsApp non si può mai avere la certezza di quando una nuova funzione sarà effettivamente disponibile per tutti.

