I canali WhatsApp si aggiornano: la nuova ricerca arriva in Beta

Dopo il lancio ufficiale dei Canali su WhatsApp, Meta sembrerebbe essere a lavoro per una nuova funzione che consentirà di rispondere ai post pubblicati in questi speciali gruppi. Le prime tracce di questa nuova modalità d'uso sono comparse in una nuova beta dell'app di messaggistica istantanea per Android.

Molto presto sarà possibile inviare risposte anche nei canali WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Arrivati in Italia soltanto la scorsa settimana, i Canali WhatsApp potrebbero presto arricchirsi di una nuova funzione. Nella versione 2.23.20.6 beta di WhatsApp per Android, infatti, alcuni utenti hanno notato un nuovo conteggio delle risposte date ai post nei Canali, lasciando quindi presagire che in futuro sarà possibile inviare dei commenti anche in questi nuovi gruppi.

Questa nuova funzione alimenterà le discussioni intorno a notizie e post pubblicate all'interno dei canali dai vari broadcaster, rispettando sempre e comunque la privacy. Secondo le prime informazioni, infatti, alle risposte non sarà allegato il numero di telefono dell'utente ma solo un identificativo.

Vista la rapida evoluzione dei canali di WhatsApp è possibile che questa nuova funzione sia disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane, ma non escludiamo che possano volerci i classici 2 mesi di sviluppo anche in questo caso.

Aggiornamento 23/09: anche gli Avvisi arrivano in Beta

Crediti: WaBetaInfo

Con il rilascio della versione 2.23.20.9 beta di WhatsApp per Android, Meta introduce il testing di una nuova funzionalità di che permetterà ai creator di conoscere in tempo reale lo stato e i problemi del proprio canale. Gli avvisi, infatti, compariranno per notificare un blocco in un determinato paese, oppure eventuali infrazioni dei termini di servizio, proponendo anche una possibile soluzione al problema nella sezione “What you can do“.

Meta, quindi, sembra essere particolarmente legata a questa nuova funzione e ha deciso di migliorare anche la gestione del proprio canale nonostante nessuno possa ancora effettivamente creare uno senza che sia stata la stessa WhatsApp a proporlo.

Aggiornamento 02/10: arriva la copia dei link dei post

Crediti: WaBetaInfo

Con una nuova beta per la versione Android di WhatsApp, Meta ha introdotto la possibilità di copiare i link all'interno dei post nei canali. In questo modo gli utenti potranno condividere con più facilità i contenuti più interessanti senza dover necessariamente copiare l'intero messaggio, ripulirlo dal testo indesiderato e solo in seguito inviare il link in questione ai propri amici.

I canali WhatsApp sembrano essere in continua evoluzione con nuove funzioni che vengono aggiunte in Beta quasi su base giornaliera. Sarà interessante capire quando queste funzioni saranno disponibili anche in versione stabile per tutti.

Aggiornamento 05/10: la nuova ricerca arriva in Beta

Crediti: WhatsApp

Con il rilascio della versione 2.23.21.7 Beta di WhatsApp per Android, Meta introduce nella schermata Aggiornamenti che include stati e canali una nuova modalità di ricerca. Adesso, facendo tap sul pulsante dedicato alla ricerca sarà possibile visualizzare a tutto schermo una lista di aggiornamenti, post, stati e canali corrispondenti alla keyword appena inserita.

Questa nuova funzione dovrebbe semplificare il ritrovamento e la scoperta di nuovi o vecchi post, donando maggiore risalto e “discoverability” ai nuovi canali di WhatsApp. La funzione, ovviamente, è disponibile solo in beta non si hanno informazioni su quando sarà rilasciata in versione stabile per tutti.

