Lenovo Legion Go: al via i preordini, ma la data di lancio resta un mistero

Un po' i sordina, Lenovo ha ufficialmente aperto i pre-ordini per il nuovo PC console ibrido da gaming che andrà a sfidare i colossi come Steam Deck e ASUS ROG Ally. Nonostante la possibilità di ordinare il proprio Lenovo Legion Go, tuttavia, la compagnia cinese non ha ancora annunciato una data di lancio e le indicazioni sulla pagina del prodotto non sono delle più confortanti.

Lenovo Legion Go disponibile in pre-ordine

Crediti: Lenovo

Previsto per il mese di ottobre, Lenovo Legion Go può essere puntualmente preordinato a partire da oggi al prezzo di 799€. La data di lancio ufficiale, tuttavia, non è stata ancora annunciata e sulla pagina del prodotto appare un preoccupante avviso che indica che il prodotto è previsto in consegna per un periodo che supera le 6 settimane.

Il dispositivo quindi potrebbe arrivare nelle mani dei giocatori soltanto tra novembre e dicembre se le previsioni dovessero essere rispettate, ma restiamo comunque in attesa di una data di lancio ufficiale. Vi ricordiamo che Lenovo Legion Go è alimentato dal processore AMD Ryzen Z1 Extreme con 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di spazio di archiviazione su memoria SSD M.2.

