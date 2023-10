Ottieni subito 6 mesi di Google One da 2 TB GRATIS con questa promozione!

Oggi giorno lo spazio di archiviazione sul cloud sta diventando sempre più importante e quando un servizio diventa quasi fondamentale il suo prezzo sale sempre di più. Per fortuna, grazie ad una nuova promozione, oggi è possibile ottenere 6 mesi di abbonamento a Google One con 2 TB di spazio di archiviazione e tanti vantaggi aggiunti per il proprio account: approfittatene subito!

2 TB di spazio e tanti vantaggi totalmente gratis per 6 mesi: approfittate subito della promo di Google One

Grazie a questa nuova promozione è possibile abbonarsi gratuitamente al piano da 2 TB di Google One per 184 giorni (6 mesi). Al termine del periodo di prova gratuito, il prezzo dell'abbonamento salirà a 9.99€ al mese, ma è possibile disdire da subito il rinnovo automatico per non pagare assolutamente nulla ed usufruire gratuitamente dei servizi per tutto il periodo promozionale.

Insieme ai 2 TB di spazio di archiviazione per Foto, Drive e Gmail, l'abbonamento a Google One consente di ottenere diversi vantaggi come la possibilità di sfruttare le capacità aggiuntive di modifica delle immagini con l'intelligenza artificiale in Google Foto. Elencati qui sotto trovate tutti i vantaggi dell'abbonamento.

2 TB di spazio di archiviazione cloud

Assistenza di esperti Google

Condivisione con un massimo di 5 persone

Funzionalità aggiuntive in Google Foto

Vantaggi aggiuntivi per i membri

Funzionalità premium di Google Workspace

VPN per più dispositivi

Monitoraggio del dark web per dati sensibili

Per abbonarvi non dovrete far altro che utilizzare il box che trovate qui sotto, inserire un metodo di pagamento valido (è disponibile anche PayPal) ed iniziare subito a sfruttare i vantaggi di Google One per i prossimi 6 mesi.

