Doogee T30 Pro: tablet 4G LTE, con schermo 2.5K e Widevine L1 a meno di 250€

La rinascita del settore dei tablet ha visto spuntare un gran numero di modelli, con i brand cinese sempre più fiduciosi verso questa tipologia di dispositivi. Studio, lavoro, intrattenimento: i loro utilizzi sono molteplici e ormai non è raro trovare soluzioni complete a tutto tondo, a prezzo top. Come Doogee T30 Pro, un tablet con connettività 4G LTE, GPS, certificazione Widevine L1 e non solo: ecco le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto, ovviamente sempre con un occhio alla spedizione dall'Europa!

Il tablet è caratterizzato da un corpo unibody in metallo con una fotocamera rettangolare ed un doppia texture posteriore. Doogee T30 Pro offre uno schermo da 11″ con risoluzione 2.5K, particolarmente adatto all'intrattenimento grazie alla certificazione Widevine L1 (che permette di beneficiare dello streaming video in alta definizione sulle principali piattaforme, come YouTube, Nexflix, Prime Video e così via). Non mancano quattro speaker con Hi-Res mentre il chipset a bordo è il MediaTek Helio G99, soluzione di fascia media parecchio quotata. Lato memorie abbiamo 8/256 GB; la batteria è un'unità da 8.580 mAh e non mancano Android 13, il GPS ed un ingresso mini jack per le cuffie.

Il tablet 4G Doogee T30 Pro è disponibile in offerta lampo su Banggood, a meno di 250€ e con spedizione gratis direttamente dai magazzini dello store cinese. E se volete saperne di più prima di procedere con l'acquisto, eccovi la nostra recensione completa.

