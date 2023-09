Xiaomi, la MIUI aggiunge il backup foto e video su OneDrive

Era l'autunno 2022 quando Xiaomi annunciava la chiusura di Gallery Sync e il conseguente stop alla funzione per fare il backup sul cloud della MIUI. Per non incorrere nelle proteste degli utenti, che improvvisamente si sono ritrovati impossibilitati dall'usare il cloud Xiaomi per foto e video, la compagnia ha prontamente ricorso all'integrazione di Google Foto, a cui adesso si sta per aggiunge anche l'opzione per Microsoft OneDrive.

Adesso la MIUI di Xiaomi permette fare il backup per foto e video su OneDrive

Crediti: Xiaomiui

Lo svela l'insider Kacper Skrzypek, che indagando sull'ultimo aggiornamento alla versione 3.5.7.7 dell'app MIUI Galleria ha scovato stringhe di codice relative a questa integrazione.

“Attiva la sincronizzazione con il cloud per eseguire il backup automatico di foto e video

Proteggi le tue foto nel cloud e accedi ad esse su qualsiasi dispositivo Microsoft OneDrive“

La funzionalità è quindi già presente dentro all'app della Galleria, ma non funziona a causa di un apparente errore di programmazione degli sviluppatori Xiaomi; intervenendo per correggerlo, infatti, la funzione appare nell'applicazione. Ecco la lista degli smartphone per cui sarà disponibile il backup su OneDrive:

Xiaomi 13 Lite, 12, 12 Pro, 12 Lite, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite 4G/5G, 11 Lite 5G NE, 11T Pro

Redmi Note 12 Pro 4G, Note 11, Note 11 Pro 4G, Note 11T, Note 10S, Note 8 (2021), 10, 10 2022, 10 5G, 10C, 9A

POCO F4 GT, X4 GT, M5, M4 5G, C40

Niente da fare per la Cina, perché la sua implementazione sarà disponibile esclusivamente sulla MIUI Global e quindi probabilmente anche sulla MIUI EEA. A proposito di backup, vi ricordiamo che per fare il backup di tutti i dati del vostro smartphone Xiaomi, Redmi e POCO c'è la nostra guida dedicata.

