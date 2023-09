Xiaomi CIVI 4 certificato: è già tempo di un nuovo Selfie Phone?

A maggio la compagnia cinese ha lanciato il suo nuovo smartphone stiloso pensato per i selfie, eppure sembra che i lavori per il suo successore siano già ad uno stadio avanzato. Xiaomi CIVI 4 (o forse CIVI 5) sarebbe stato avvistato in una prima certificazione: ecco che cosa sappiamo finora del prossimo modello della gamma.

Xiaomi CIVI 4 (o CIVI 5) è apparso nel database dell'ente IMEI: ecco i primi dettagli

CIVI 3 – Crediti: Xiaomi

Tutto parte da un nuovo smartphone Xiaomi certificato in versione cinese: il dispositivo presenta la sigla 24031PN0DC, la quale indica che il debutto dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del prossimo anno (24/03, questo tipo di numeri di modello non sono una novità per il brand). L'ipotesi più plausibile è che si tratti del futuro Xiaomi CIVI 4, dispositivo che solitamente occupa la prima metà dell'anno ed arriva dopo la serie principale. Entro fine 2023 dovremmo assistere al debutto in Cina della serie Xiaomi 14, seguita poi dal nuovo CIVI.

Il nome commerciale potrebbe anche cambiare ed essere Xiaomi CIVI 5: a causa della tetrafobia insita nella cultura cinese (il numero 4 viene considerato di cattivo auspicio) spesso i produttori tendono a saltare una generazione. Quale che sia il nome del terminale, dovrebbe fare capolino nel corso dei primi mesi del 2024.

Crediti: GSMChina

Al momento ci sono molti dubbi sull'identità di questo dispositivo, almeno per quanto riguarda il mercato Global. Di recente si è parlato di un telefono Xiaomi in arrivo con un chipset Qualcomm inedito, siglato SM7550 e dal nome in codice crow: il SoC dovrebbe essere lo Snapdragon 7 Gen 3 mentre il dispositivo in questione potrebbe arrivare come Xiaomi 14 Lite. Insomma, il prossimi Xiaomi CIVI 4/CIVI 5 potrebbe arrivare alle nostre latitudini come parte della serie 14. Questa ipotesi va a cozzare con un'altra: così come CIVI 2 è stato presentato alle nostre latitudini come Xiaomi 13 Lite, si pensava che l'attuale CIVI 3 sarebbe stato rebrandizzato Xiaomi 14 Lite in versione Global. Quindi… quale dispositivo farà parte della gamma 14? L'attuale CIVI 3 oppure il prossimo (e ancora alla stregua di un rumor) CIVI 4?

