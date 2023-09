WhatsApp arriva su Tablet e iPad: prime immagini dalla beta

Da quasi un anno Meta starebbe lavorando da un versione nativa di WhatsApp per Tablet e iPad, dopo l'introduzione della modalità Companion che permette di sfruttare lo stesso account su più dispositivi. Dopo diversi mesi dal ritrovamento delle prime tracce della versione per schermi più grandi, alcuni tester possono finalmente sfruttare l'app di messaggistica istantanea sul proprio iPad.

WhatsApp sarà presto disponibile anche su Tablet e iPad

Crediti: WaBetaInfo

Grazie alla versione 23.19.1.71 di WhatsApp Beta per iOS, infatti, gli iscritti al programma di prova su TestFlight possono finalmente utilizzare la popolare app anche sul loro iPad. Per effettuare il collegamento, tuttavia, dopo l'installazione sarà comunque necessario utilizzare la funzione Companion inquadrando il QR del tablet sul proprio smartphone.

Le prime tracce di questa nuova versione per tablet erano state ritrovate nel lontano dicembre 2022 in una versione beta per Android, ma da allora questa speciale edizione dell'app per schermi più grandi non era più ricomparsa.

Seguendo il classico sviluppo delle nuove funzioni di WhatsApp, è probabile che questa nuova versione sarà disponibile per tutti nel giro di qualche mese.

