L’Europa vince ancora: WhatsApp sarà cross-platform grazie al DMA

Con l'inclusione di WhatsApp nella lista dei “Gatekeeper” indicati nel Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea, Meta dovrà assicurarsi che la piattaforma sia aperta ed interoperabile all'interno dei confini della comunità. Questo significa che entro il marzo del prossimo anno WhatsApp dovrà offrire il supporto per le app di terze parti e l'integrazione all'interno di altre piattaforme.

WhatsApp dovrà essere aperto e interoperabile in Europa: Meta prepara i cambiamenti

Crediti: WaBetaInfo

Meta sembra essersi subito messa a lavoro e, dopo l'annuncio ufficiale della designazione come “Gatekeeper“, è apparsa la prima beta di WhatsApp per Android che sembra presagire l'arrivo della nuova funzioni. Nella versione 2.23.19.8, infatti, è comparsa la nuova schermata “Third-party chats” che però non sembra aver alcuna utilità al momento.

La schermata infatti risultato totalmente nera e priva di qualsivoglia funzione al suo interno, segno tangibile dell'inizio dello sviluppo delle modalità d'uso che consentiranno a WhatsApp di rimanere in attività in Europa. In questa nuova schermata dovrebbero poter comparire le chat che WhatsApp integrerà dalle altre applicazioni, ma al momento non ci sono dettagli su come effettivamente funzionerà.

Il DMA inoltre, permetterà a Meta di proporre il suo store personale sia su Android che iOS, aprendo ad una maggiore concorrenza per tutti i produttori.

