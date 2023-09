WhatsApp per Android con Material You: nuove immagini dall’interfaccia completa

Aggiornamento 27/09: Meta continua a lavorare al redesign di WhatsApp con Material You, la terza versione del linguaggio grafico Material Design. Nelle ultime beta è possibile apprezzare una rinnovata interfaccia con filtri e barra inferiore. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Material You è una tipologia di design introdotta da Google nel 2021, ma da allora non sono tantissime le app Android che si sono adattate alla nuova UI. Meta, tuttavia, sta provando a portare questo nuovo design su WhatsApp, partendo come giusto che sia dagli elementi di base. In una nuova versione beta, infatti, possiamo apprezzare le prime tracce del passaggio alla nuova interfaccia grafica.

Material You arriva su WhatsApp per Android

L'integrazione della UI Material You in WhatsApp parte dagli elementi più semplici: nelle impostazioni della versione beta 2.23.12.3, infatti, è possibile notare i nuovi toggle on/off completamente rinnovati per rispettare le linee guida dell'interfaccia grafica di Google. Al momento questo è l'unico elemento aggiornato, ma nelle prossime versioni beta potrebbero comparire nuovi dettagli in quella che è la terza versione del Material Design.

Come ogni nuova funzione di WhatsApp introdotta inizialmente nelle versione beta, non è possibile sapere quando il team di sviluppo ultimerà i lavori e pubblicherà i nuovi cambiamenti nella versione stabile. Potrebbero volerci settimane, se non mesi, prima di vedere applicata la nuova Material You nella nota app di messagistica istantanea.

Aggiornamento 14/06: nuovi elementi in Material You

Con la nuova beta 2.23.13.4 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto nuovi elementi di stile riconducibili al Material You, in particolar modo il pulsante fluttuante per l'apertura di nuove conversazioni, disponibile solitamente nella lista delle chat. Il ridesign sembra proseguire senza intoppi e potrebbe essere disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane, anche in versione stabile.

Aggiornamento 22/06: arriva la navigazione con swipe

Con la beta 2.23.13.9 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto nella celebre app di messaggistica istantanea la possibilità di navigare tra le schermate utilizzando lo swipe a destra e a sinistra. Questa funzione rientra nel campo degli aggiornamenti dell'UI e dell'UX che porteranno ad adottare la nuova interfaccia Material You. Resta purtroppo ancora un mistero quando questo redesign potrà essere utilizzato da tutti in versione stabile.

Aggiornamento 26/06: Dark Mode rinnovata

Con la beta 2.23.13.17 di WhatsApp per Android, Meta continua ad implementare nuovi dettagli per il ridesign con Material You. In questo caso, possiamo ammirare una rinnovata modalità scura (Dark Mode) che viene applicata anche alla barra in alto, rendendo l'esperienza d'uso più coesa e coerente. Non sappiamo ancora quando questi cambiamenti saranno disponibili per tutti in versione stabile, ma non dovrebbe mancare ancora molto al rilascio.

Aggiornamento 22/07: nuovo stile per i menu

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione beta 2.23.15.24 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto nuovi elementi Material You nel design della celebre app di messaggistica istantanea. L'aggiornamento introduce un rifacimento completo dello stile dei menu, che questa volta adottano design arrotondato proprio come da linee guida del Material Design 3. Cambia anche lo stile del pulsante “galleggiante“, che da una forma precedentemente tonda cambia per guadagnare degli angoli più squadrati. Purtroppo non ci sono ancora informazioni su quando il redesign completo sarà disponibile per tutti anche nelle versioni stabili.

Aggiornamento 03/08: Nuova notifica per le chiamate

Crediti: WaBetaInfo

Continuano i lavori sulla nuova interfaccia di WhatsApp, questa volta con un rinnovamento della notifica relativa alle chiamate in entrata. La novità più grande è rappresentata dalla presenza delle icone nei pulsanti verde e rosso che permettono di gestire la chiamata. il tutto accompagnato da un'interfaccia con angoli arrotondati che contribuiscono a creare armonia nel design.

Aggiornamento 17/08: Nuova interfaccia per le chiamate

Crediti: WaBetaInfo

Dopo aver rinnovato la notifica, WhatsApp sta lavorando ad una nuova grafica per l'interfaccia delle chiamate tramite la celebre app di messaggistica istantanea. La barra inferiore, adesso, include il tipo di chiamata e sottolinea che è crittografata end-to-end. Ma non è tutto: il cambiamento più significativo riguarda un nuovo pulsante che consente di aggiungere facilmente uno o più contatti alla chiamata attuale. In precedenza, questa funzione non era disponibile direttamente nella barra inferiore e non era immediatamente visibile.

Aggiornamento 27/09: ecco la nuova interfaccia di WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Nell'ultima beta di WhatsApp per Android, versione 2.23.20.10, è possibile apprezzare la nuova interfaccia completa di filtri per la visualizzazione rapida delle conversazioni ed una nuova barra inferiore che semplifica la navigazione all'interno delle sezioni dell'applicazione di messaggistica istantanea. Al momento, purtroppo, non si hanno ancora notizie certe su quando la nuova interfaccia potrebbe essere disponibile per tutti, ma sembra che oramai i lavori siano ultimati.

Tra le nuove funzioni in arrivo su WhatsApp troviamo anche la possibilità di condividere lo schermo del proprio smartphone durante le chiamate audio e video.

