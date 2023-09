vivo Y200: trapelano immagini e specifiche del prossimo mid-range

A inizio anno vivo ha presentato il nuovo smartphone di fascia media Y100, dispositivo economico che strizza l'occhio ai modelli maggiori ed offre una scocca termocromatica (che cambia colore al sole). Il dispositivo avrà un successore e un corposo leak svela in anteprima design e specifiche di vivo Y200: ecco cosa possiamo aspettarci dal prossimo capitolo.

vivo Y200: AMOLED a 120 Hz, 64 MP con OIS e chipset Snapdragon

Crediti: Thetechoutlook

Ancora una volta la compagnia cinese punta ad offrire un dispositivo stiloso, dotato di una buona scheda tecnica. Non sappiamo se anche in questo caso avremo una cover particolare, ma il look cambia pesantemente rispetto al primo capitolo: abbiamo un modulo fotografico rettangolare con una doppia fotocamera, un flash LED anulare Smart Aura Light (come vivo V29) ed un sensore non specificato. vivo Y200 avrà uno spessore di 7,69 mm ed un peso di 190 grammi, con uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz (presente all'appello un lettore d'impronte integrato).

Crediti: Thetechoutlook

Da quanto trapelato, il cuore dello smartphone sarà lo Snapdragon 4 Gen 1, un cambio di rotta rispetto al Dimensity 900 del primo modello. La soluzione Qualcomm è un SoC a 6 nm con una frequenza massima di 2 GHz e modem X51 5G. Lato memorie si legge di 8 GB di RAM (con altri 8 GB virtuali aggiuntivi) e 128 GB di storage.

Crediti: Thetechoutlook

Per la batteria troveremo un'unità da 4.800 mAh con ricarica da 44W. Rispetto al primo capitolo la fotocamera offrirà due sensori (anziché tre) da 64 + 2 MP con OIS ed un obiettivo dedicato alla profondità di campo. Frontalmente, una selfie camera da 16 MP. Non ci sono ancora dettagli sul prezzo mentre il debutto potrebbe avvenire nel corso del mese di ottobre (in India).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le