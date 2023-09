Il successore di Steam Deck sta arrivando? Un misterioso dispositivo appare online

Valve ha avuto il pregio di riaccendere la fiamma delle console/pc ibride portatili con il lancio di Steam Deck nello scorso 2022 e a distanza di poco meno di 2 anni potrebbe ripetersi portando sul mercato un nuovo modello. L'arrivo della console di Valve ha spronato gli sviluppatori di tutto il mondo a proporre nuove alternative per il pc gaming in portatilità, settore di cui hanno beneficiato moltissimo anche i prodotturi cinesi come Anbernic, AYANEO e PowKiddy, oltre che i più blasonati ASUS e Lenovo.

“Galileo” della famiglia “Sephiroth” potrebbe essere il nome in codice di Steam Deck 2

Crediti: Valve

Nelle ultime ore sono emerse online diverse nuove informazioni che potrebbero riguardare proprio il successore di Steam Deck. L'ente per le certificazioni dei prodotti elettronici in Sud Corea, per esempio ha certificato un non meglio specificato nuovo prodotto di Valve con il codice “1030“. In passato, la stessa certificazione era stata ottenuta dal visore Index (1007) e proprio da Steam Deck (1010) poco prima del lancio ufficiale.

Ma non è tutto, nel cordice sorgente di Valve sono state trovate tracce di un nuovo prodotto che prende il nome in codice “Galileo” ed appartiene alla famiglia “Sephirot“. Galileo farebbe riferimento ad una nuova APU di AMD, che in Steam Deck ha il nome in codice “Van Gogh“, mentre Sephirot è un personaggio della famosa saga videoludica Final Fantasy, proprio come “Aerith” (RIP, ndr), uno degli altri nomi utilizzati per indicare la console ibrida all'interno della compagnia.

A new Valve hardware device just received radio certification in South Korea



Valve Index was 1007

Steam Deck was 1010

??? is 1030https://t.co/AfgKorlyFZ pic.twitter.com/ECJPhqxTsu — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) September 7, 2023

Gli indizi, quindi, puntano tutti nella stessa direzione: Valve sta davvero preparando la presentazione di Steam Deck 2? Lo scopriremo soltano nelle prossime settimane.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le