Temu spia e ruba tutti i dati degli utenti: la dura accusa degli USA

Vi ricordate Pinduoduo, l'app cinese che mesi fa fece parlare di sé quando venne rimossa dal Google Play Store a causa di un virus al suo interno? Ecco, non tutti sanno che l'app è di proprietà di PDD Holdings, società che possiede anche Temu, e-commerce anch'esso cinese che sta rapidamente spopolando grazie a un'aggressiva politica di marketing e a prezzi estremamente bassi. Talmente bassi che qualcuno si è chiesto come ciò sia possibile, e non c'è voluto molto prima che qualcuno indagasse, col risultato che adesso l'app è accusata di spionaggio e furto di dati ai danni dei suoi utenti.

La società statunitense Grizzly Research analizza e spiega i rischi dietro l'app di Temu

Dopo essere stata rimossa temporaneamente dal Google Play Store, Pinduoduo fece sapere di aver rimosso i file problematici e allontanato ingegneri e manager che sarebbero stati dietro all'inserimento del malware nell'app. Tuttavia, già nei mesi scorsi la CNN riportò che i dipendenti non fossero stati licenziati bensì trasferiti in Temu , oltre ad altre accuse di violare l'Uyghur Forced Labor Prevention Act contro lo sfruttamento degli uiguri nello Xinjiang.

A queste accuse si aggiungono adesso quelle del centro di ricerca GrizzlyReports, che in queste ore ha pubblicato in rete una lunga indagine che scoperchierebbe il vaso di Pandora dietro l'app di Temu, a oggi scaricata da oltre 100 milioni di utenti fra USA ed Europa (l'app non opera in Cina). Nonostante un tasso d'adozione piuttosto alto in così poco tempo, il business model di Temu non sarebbe sostenibile, in quanto starebbe perdendo 30$ ogni ordine a causa degli alti costi sostenuti fra marketing, politica aggressiva dei prezzi e spedizioni rapide verso l'occidente, soffrendo anche la crescente competizione di aziende rivali quali Alibaba e JingDong.

GrizzlyReports prosegue affermando che l'azienda proprietaria, PDD Holdings, sarebbe sostanzialmente una “scatola nera“: pur essendo una società quotata in borsa, non fornirebbe dati finanziari affidabili, non avrebbe un CFO sin dal 2018, avrebbe disperso miliardi di dollari di azioni e sarebbe coinvolta in scandali legati al gioco d'azzardo e all'order brushing, pratica con cui un e-commerce finge ordini e recensioni per alzare la visibilità dei prodotti.

Crediti: grizzlyreports

Alla luce di questa scarsa redditività, PDD Holdings starebbe usando Temu come esca per far abboccare persone ignare, che finirebbero vittime di funzioni nascoste per sottrarre i dati degli utenti per usarli e venderli illegalmente. GrizzlyReports afferma che Temu userebbe “tutte le funzioni inappropriate e pericolose possibili“, come potete vedere nella tabella qua sopra, arrivando a definirla “l'app più pericolosa attualmente in circolazione“.

Il team di PDD avrebbe incaricato un team di 100 programmatori (fra cui gli ex di Pinduoduo) per trovare e sfruttare le vulnerabilità presenti nei software degli smartphone Android, specialmente quelli nei modelli low-cost. In fase di sviluppo, l'azienda avrebbe diffuso il software malevolo solo in piccole città e zone rurali della Cina, evitando le grandi città per sfuggire ai controlli delle autorità.

Crediti: grizzlyreports

L'app di Temi sarebbe in grado di creare creare un nuovo programma al suo interno per bypassare i controlli di sicurezza all'installazione, il ché spiegherebbe perché Google Play Store non abbia individuato criticità. C'è poi la questione dei permessi: quando si installata un'app, la prima volta che deve accedere a fotocamera, microfoni, memoria e così via deve chiedere all'utente il permesso di farlo. Non sarebbe il caso di Temu, che avrebbe così strada libera per accedere a fotocamera, microfono, posizione GPS, memoria interna e all'installazione di pacchetti software, dopodiché inviare i dati ai server cinesi.

Per farlo, Temu attuerebbe delle tattiche subdole: per esempio, se un cliente vuole caricare la foto di un prodotto nella sua recensione, l'app chiede il permesso non per accedere alla fotocamera bensì alla posizione GPS, quando non ci sarebbe nessun motivo per farlo. E a proposito di posizione satellitare, nonostante Android faccia di tutto per scoraggiare l'utilizzo della funzione ACCESS_FINE_LOCATION, Temu la userebbe comunque, e ciò gli permetterebbe di avere una precisa posizione di tracciamento entro i 3 metri.

Temu risulta particolarmente pericolosa soprattutto se utilizzata su uno smartphone moddato con i permessi di root attivi: in tal caso, l'app può leggere e modificare anche i file del sistema operativo e delle altre app. Parlando di spionaggio, la possibilità di effettuare e salvare screenshot all'insaputa del malcapitato verrebbe utilizzata dall'azienda per spiarne le attività. Inoltre, Temu sarebbe in grado di leggere e memorizzare l'indirizzo MAC, cioè l'identificatore di rete univoco e globale codificato di un dispositivo, il ché è un potenziale rischio in quanto l'utente rischierebbe di essere individuato per possibili attacchi cyber-informatici.

Secondo GrizzlyReports, il team di PDD avrebbe messo in atto grandi sforzi per nascondere tutte queste criticità, per esempio crittografando e oscurando le attività malevole. Critiche piuttosto pesanti, quelle dell'azienda statunitense, a cui attendiamo eventuali risposte o aggiunte da parte di altri centri di cyber-sicurezza.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le