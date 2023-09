Samsung Galaxy Tab A9 vedrà il ritorno di un chipset MediaTek

Aggiornamento 05/09: trapelano i dettagli in merito alle specifiche del prossimo Tab A9, precisamente riguardo al chipset che dovremmo avere a bordo. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

L'evento Unpacked del colosso tech asiatico ha visto protagonisti tanti dispositivi ed una serie nuova di zecca di tablet premium. Tuttavia nei prossimi mesi dovrebbero essere accontentanti anche gli utenti in cerca di una soluzione più economica, grazie a Samsung Galaxy Tab A9, successore del tablet budget A8 lanciato nel 2021 (e disponibile anche in Italia).

Samsung Galaxy Tab A9 e Tab S9+: cosa aspettarsi dai prossimi tablet economici

Crediti: SatefyKorea

Il nuovo tablet di Samsung è stato avvistato in varie certificazioni, in alcuni casi con tanto di immagini, riferimenti alle sigle e al nome commerciale. Inoltre sono presenti anche i primi benchmark su Geekbench. Samsung Galaxy Tab A9 arriva con la sigla SM-X115N (o SM-X110 per la variante solo WiFi) e dovrebbe essere accompagnato da una presunta versione maggiorata Galaxy Tab A9+ (SM-X216B). Proprio quest'ultima è spuntata su Geekbench con a bordo lo Snapdragon 695, 4 GB di RAM e Android 13 lato software.

Crediti: MySmartPrice

Per quanto riguarda il modello standard, le immagini svelano lo la parte frontale; dai documenti emerge la presenza di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 15W. Le dimensioni sarebbero di 210,7 x 124,7 mm. Non mancherebbero l'ingresso mini-jack per le cuffie, la connettività WiFi e LTE, il GPS e – probabilmente – una singola fotocamera principale (ed una frontale per le videochiamate). Per quanto riguarda il chipset, le ultime novità segnalano la presenza di una soluzione Helio G99 (octa-core a 6 nm e fino a 2,2 GHz, con GPU Mali G57 MC2). Ricordiamo che il predecessore (Tab A8) è stato lanciato con una soluzione Unisoc T618 mentre i modelli Tab A7 e Tab A7 Lite furono lanciati con lo Snapdragon 662 e l'Helio P22T di MediaTek.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le