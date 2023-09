Samsung Galaxy Ring potrebbe rubare la scena a Galaxy S24

Prima era solo una voce di corridoio ed ora è quasi una certezza: il colosso tech asiatico è al lavoro sul suo primo anello smart, un dispositivo ormai protagonista di molteplici indiscrezioni. Non sappiamo ancora se si chiamerà Samsung Galaxy Ring o meno (ma sembra il nome più plausibile) ma una cosa è certa: il prossimo gadget intelligente sta facendo parlare tanto di sé ed ora sembra che addirittura potrebbe rubare la scena alla serie Galaxy S24.

Samsung Galaxy Ring potrebbe arrivare insieme alla serie Galaxy S24: il tempo dell'anello smart è giunto?

Crediti: Weibo

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, per la prossima generazione di flagship Samsung potrebbe anticiparsi. Il debutto della famiglia Samsung Galaxy S24 potrebbe avvenire già a gennaio, ovviamente durante il solito evento Unpacked. Lo stesso insider è tornato sulla questione, stavolta con un'ulteriore aggiunta: tra i protagonisti della presentazione ci sarà anche il primo anello smart di Samsung e addirittura potrebbe essere una vera stella della serata (e canalizzare buona parte dell'attenzione).

Crediti: Oura

Al momento non è chiaro cosa possiamo aspettarci dal presunto Samsung Galaxy Ring: ci sono certificazioni e brevetti, ma è plausibile ipotizzare che non troveremo funzioni fantascientifiche. Probabilmente si tratterà di un classico anello con funzioni smart, per il fitness e la salute (similmente a Oura Ring). Inoltre anche il nome commerciale è incerto: l'azienda ha registrato un bel po' di alternative (alcune realistiche e altre forse un po' meno).

Al momento non ci sono molti dettagli tangibili sull'anello smart di Samsung e anche il periodo d'uscita è una semplice indiscrezione. Aspettando di saperne di più, se volete scoprire più dettagli sulla serie Galaxy S24 potete dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato!

