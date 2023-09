Samsung Galaxy A25 5G: Geekbench svela le specifiche

La gamma Galaxy A di Samsung si è arricchita con tanti nuovi modelli quest'anno ma è già tempo di guardare ai futuri dispositivi della serie. Samsung Galaxy A25 5G è stato protagonista delle prime indiscrezioni, con uno sguardo al design: ora arrivano anche i primi dettagli sulle specifiche tecniche. Ecco cosa possiamo aspettarci dal futuro medio gamma della famiglia A.

Samsung Galaxy A25 5G: i primi dettagli delle specifiche arriva da Geekbench

Crediti: Onleaks x Giznext

Per quanto riguarda il look di Samsung Galaxy A25 5G, stando alle immagini di Onleaks non ci saranno grandi stravolgimenti. La fotocamera sarà ancora quasi a filo con la scocca (senza alcun modulo a contenerla) mentre frontalmente troveremo ancora una volta un pannello con notch a goccia. L'attuale Galaxy A24 ha introdotto uno schermo AMOLED a 90 Hz, quindi è probabile che ritroveremo questa soluzione (pare da 6,44″ Full HD+). Il dispositivo dovrebbe misurare 162 x 77,5 x 8,3 mm.

Crediti: MySmartPrice

Per quanto riguarda le novità in termini di specifiche, Samsung Galaxy A25 5G sarebbe apparso nel database di Geekbench con la sigla SM-A256B. Stando ai primi benchmark, il dispositivo sarebbe mosso dall'Exynos 1280 (5 nm, fino a 2,4 GHz), chipset già visto nella serie a bordi dei modelli A53 e A33. Lato memorie emerge la presenza di 8 GB di RAM mentre lato software abbiamo Android 13.

Il comparto fotografico dovrebbe offrire un sensore principale da 50 MP mentre frontalmente ci sarebbe una selfie camera da 13 MP. Impossibile non aspettarsi una batteria capiente (magari da 5.000 mAh), con ricarica da 25W. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali e mancano altri dettagli: non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con le ultime novità.

